Luis Florido explicó «las credenciales» que deberían tener el nuevo fiscal general y el defensor del pueblo

El diputado Luis Florido alertó este domingo sobre las consecuencias de nombrar a un fiscal general que no cuente con las mejores credenciales, al señalar que actuará solamente para «un sector del país».

En entrevista a Venevisión, dejó claro que tanto el fiscal general como el defensor del pueblo deben «responder a todos los venezolanos y no a un partido político».

«Tenemos una expectativa positiva… Le haríamos un grave daño a la república que no se cumpla con la Constitución. Si nombramos al que tenga las mejores credenciales, va a ser un fiscal para todos; (pero) si nombramos a un dirigente de partido, va a ser un fiscal para solo un sector del país», advirtió Florido.

En ese sentido, resaltó que Venezuela necesita que parte de la convivencia democrática incluya «poderes públicos fuertes». «Un fiscal fuerte, un defensor público y un defensor del pueblo que defiendan al final a la gente, que defiendan al pueblo», agregó.

Haciendo reflexión, Florido consideró que se debe construir «un camino certero que nos lleve a un ámbito político». «No a un camino que nos lleve a una nueva decepción. Y creo que tiene que haber un acuerdo de convivencia democrática de todos los sectores como ocurrió en Venezuela con el Pacto de Punto Fijo, o como ocurrió en España con el Acuerdo de La Moncloa», sugirió.

DETALLES SOBRE LA AMNISTÍA: ¿QUIÉNES LA HAN SOLICITADO?

Por otra parte, habló sobre el alcance de la Ley de Amnistía y señaló que el dirigente Jon Goicoechea la solicitó «y se le aprobó».

Florido comentó que también la pidieron el dirigente Roberto Barrero, el exalcalde Javier Oropeza, el exdirector de la Alcaldía de Torres, Jesús Guillermo Gómez, entre otros.

«Hay otros casos, como el de Lester Toledo, que están en revisión, porque entendemos que estamos en un nuevo momento político. Se construye siendo generosos. Lo que hemos visto en la Comisión de Amnistía es que no se cumplió en Venezuela el debido proceso», concluyó.