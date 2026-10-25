Los videos virales de la gente despidiendo a María Corina en Barquisimeto

Una gran cantidad de ciudadanos se volcó a las calles este domingo 25 de octubre para recibir a la líder opositora María Corina Machado, quien reapareció en Barquisimeto tras pasar diez meses en el exterior.

Tras celebrar una misa en el santuario de la Divina Pastora de la capital larense y a su salida, los locales la siguieron en el carro donde viajaba para expresarle todo su apoyo.

«María Corina no te vamos a dejar sola», le dijo una mujer que le habló por la ventana. «Bienvenida mamita, bienvenida a tu país», expresó otra señora.

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Otra ciudadana visiblemente emocionada le suplicó a María Corina Machado hacer lo pertinente para que sus hijos que han migrado puedan regresar a la nación. «Tráeme a mis hijos María Corina, por favor», señaló.

Asimismo, se pudo ver cómo hizo una videollamada con su hijo para mostrarle a Machado. «Ahí está la líder, Rafael», expresó.

Posteriormente, los presentes comenzaron a corear «¡Libertad, libertad!», mientras la galardonada con el Premio Nobel de la Paz los saludaba con la mano.

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El retorno de María Corina Machado podría marcar un giro en la política interna de Venezuela. La Plataforma Unitaria Democrática se pronunció sobre su regreso y comentó que este «debe impulsar la lucha por la democracia».

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«Su regreso debe marcar un nuevo impulso a la lucha por la recuperación de la democracia, la libertad y la soberanía popular. Es momento de unir fuerzas, fortalecer la unidad nacional y avanzar con determinación hacia una transición democrática, pacífica y ordenada que permita a los venezolanos recuperar plenamente sus derechos y decidir libremente su futuro, en el marco de la hoja de ruta presentada por la Plataforma Unitaria, en articulación con el plan de tres fases de la Administración Trump», expresó la PUD.

Machado había salido del país en diciembre pasado para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz que se le entregó en 2025.