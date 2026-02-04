«Los únicos que garantizamos la paz del país somos nosotros»: Cabello pide «unidad» en acto por el 4Feb

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aseguró este miércoles que el gobierno venezolano es quien puede «garantizar» la paz en el país.

”Cuando vemos lo que sucedió el 3 de enero en la madrugada, un ataque artero, vil contra nuestro pueblo donde fue secuestrado el presidente Maduro, y hoy sin duda es un prisionero de guerra. Debemos quitarnos el sombrero ante la respuesta de nuestro pueblo y decir que Chávez no aró en el mar. Exigimos respeto a nuestro país», comentó.

Destacó que Hugo Chávez les enseñó que «estas aparentes derrotas son victorias. Hoy lo sabe el mundo entero los únicos que garantizamos la paz del país somos nosotros los chavistas, la Revolución Bolivariana».

Cabello apuntó que Nicolás Maduro les pidió calma y cordura. «El que se desespera pierde. A veces las decisiones son incómodas, pero hay que tomarlas y seguir avanzando. El enemigo histórico es el mismo y está allí con sus distintas formas, pero este pueblo ha crecido. Mientras nos vean unidos lo pensarán, si nos ven divididos nos comerán uno a uno y no quedará nadie», expresó.

Ante esto, exigió la liberación de Maduro y Cilia Flores. «Exigimos la libertad de nuestro presidente Maduro y acompañamos a Delcy en la difícil tarea que está cumpliendo, que no la pidió. Delcy es una buena y valiente mujer, muy valiente».

«Aquí estamos donde según habían bombardeado el lugar donde está Chávez. Pasarán los años y el mundo seguirá hablando del presidente Chávez de su compromiso, gesta y amor por el pueblo», dijo.

Resaltó que el 4 de febrero «fue una rebelión de un grupo de militares que luego se convirtió en una rebelión popular. La unidad nos da fortaleza. Gracias por vivir la historia que nadie nos va a contar. Lo único que tiene un revolucionario es su vida para ofrecer. La historia nos va a reconocer, han pasado 34 años del 4Feb y Venezuela cambió para siempre».