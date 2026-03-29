VIDEO: Los palmeros de Chacao volvieron de la montaña con las palmas del Domingo de Ramos

La tradición de los Palmeros de Chacao es una de las más emblemáticas y queridas de Venezuela, con más de 250 años de historia vinculando la fe religiosa con la conservación ecológica.

Esta manifestación cultural fue reconocida por la UNESCO en 2019. Y forma parte del Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad.

La tradición nació en 1776, a finales del siglo XVIII, como una promesa religiosa del padre José Antonio Mohedano, ante una epidemia de fiebre amarilla que azotaba a Caracas.

En aquellos días, el sacerdote pidió a los peones de las haciendas subir al cerro El Ávila a buscar palmas para el Domingo de Ramos, rogando por el fin de la enfermedad. La petición de cumplió y la promesa de cada Semana Santa, se mantiene intacta.

Cada año, días antes de Semana Santa, cientos de palmeros reciben una bendición y ascienden al Parque Nacional Waraira Repano, también conocido como El Ávila. Allí pernoctan y recolectan las hojas de la palma real en un ambiente de hermandad y respeto por la montaña.

Más que solo recolectar, los palmeros actúan como guardianes del parque. Su labor incluye la poda responsable, la plantación de nuevas palmas y el mantenimiento de los senderos, asegurando la sostenibilidad de la especie.

El sábado antes al Domingo de Ramos, los palmeros descienden de la montaña cargando los mazos de palma al hombro. Son recibidos en la entrada de Chacao con música y alegría por cientos de devotos. Para luego entregar las palmas que serán bendecidas y distribuidas a los fieles.

TRADICIÓN Y COMPROMISO DE LOS PALMEROS DE CHACAO

Es un trabajo organizado y centenarios, se agrupan en la Asociación Civil de Palmeros de Chacao. Manteniendo una estructura jerárquica que respeta a los miembros más antiguos y forma a los «palmeritos», más de 300 niños que heredan la tradición.

Existe una leyenda que cuenta que durante las guerras civiles del siglo XIX, los palmeros eran los únicos que tenían salvoconducto para cruzar líneas de combate sin ser atacados, debido al respeto sagrado que inspiraba su misión.

Además del reconocimiento de la UNESCO, son considerados un pilar de la identidad de Chacao y un símbolo de la resistencia cultural venezolana.