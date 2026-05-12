Los nuevos e impactantes detalles que reveló el Cicpc sobre mexicana que mató a su nuera y se intentó esconder en Caracas

El director del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, ofreció nuevos detalles sobre el caso de Erika María Herrera, la mexicana de 63 años que huyó a Venezuela luego de haber asesinado a su nuera.

«Nosotros aquí en Venezuela el día 28 de abril, en esa coordinación entre el gobierno de México y el gobierno de Venezuela se recibe la información de que presuntamente esta ciudadana había ingresado a territorio venezolano», recordó Rico.

«Inmediatamente se hacen las coordinaciones, el Cicpc se va al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, verifica y empezamos a hacerle un seguimiento», añadió.

LOS MOVIMIENTOS DE ERIKA EN VENEZUELA

Erika María Herrera actuó con frialdad y sin levantar sospechas desde su arribo al país. «Vimos la ruta, esta persona había ingresado el 16 de abril a Venezuela. Se alojó en el hotel Eurobuilding en La Guaira, de allí sube a Caracas dos días después y se aloja en un hotel de La Candelaria y posteriormente termina en una residencia en El Cigarral».

«Hasta allí las investigaciones nos llevaron y logramos la ubicación de esta persona. A través de organismos internacionales como Ameripol e Interpol hicimos las coordinaciones para poner a disposición, primero de los tribunales venezolanos para que haya un proceso y esta ciudadana sea trasportada a su país de origen para que responda por su daño», añadió.

SE MANTUVO FIRME

Rico destacó el carácter fuerte de esta mujer, incluso cuando las autoridades la estaban deteniendo. «En las breves conversaciones que tuve con ella en el momento en el que la ubicamos en el apartamento, hablaba de que eso había sido un accidente, que lo que pasó allí ocurrió con un juguetico que le dejó su esposo, hoy difunto».

«Ella habló de un juguetico, no dice un arma de fuego. Al preguntarle sobre la ubicación de esa arma, que por supuesto no pudo haber viajado con ella, dice que no se recuerda. Ella tenía una actitud muy fuerte para su edad de 63 años, sabiendo que había cometido un hecho tan horrendo», precisó.

Para finalizar, señaló que Erika María Herrera sigue detenida en Venezuela mientras avanza el proceso de extradición.