Los estremecedores nuevos detalles de la muerte del periodista Walter Jaimes, su familia pide justicia

La familia del periodista Walter Jaimes, cuyo cuerpo fue encontrado el fin de semana en el estado Mérida, reveló nuevos detalles sobre el caso y exigió a las autoridades dar con el paradero de los asesinos.

Roraxy Jaimes, hermana del periodista, habló desde las afueras de la Delegación Municipal Mérida del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y pidió que el caso no quede impune.

«Estoy pidiendo que nos den el cuerpo para darle cristiana sepultura», detalló la mujer. De acuerdo a su denuncia, el cuerpo de Walter Jaimes se encuentra en una fosa común de la localidad de Lagunillas.

«Solo les pido que se haga justicia por la muerte de mi hermano, ya que no quiero que esto quede impune, sino que se sepa quién le hizo esto para que sean castigados», indicó Roxy Jaimes.

GREMIO PIDE JUSTICIA

Raquel Alarcón, secretaria del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Mérida, también se personó en el Cicpc. Desde el gremio de comunicadores, se solidarizan con la familia Jaimes y piden avances en las investigaciones.

«Estamos pidiendo celeridad en esta investigación y que se esclarezcan los hechos. Que el o los culpables realmente paguen por esta situación tan lamentable», afirmó Alarcón.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CONMOCIÓN EN MÉRIDA: TRAS DÍAS DESAPARECIDO HALLARON SIN VIDA AL PERIODISTA WALTER JAIMES Y REVELARON ESTREMECEDORES DETALLES DEL CASO

🚨 Justicia para el periodista Walter Jaimes . Fue enterrado en una fosa común aceleradamente y los familiares exigen que les entreguen el cadaver para darle cristiana sepultura. Allegados, amigos y colegas alzan su voz tras el asesinato del periodista en el estado Mérida. La… https://t.co/7LyKSWqWPY pic.twitter.com/N1gGg5FDqK — MAJA (@Libertaria17082) March 4, 2026



Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa (SNTP) compartió las exigencias de la familia. «Este crimen debe ser investigado con diligencia y que los responsables deben rendir cuentas», dijo en redes sociales.

Jaimes desapareció el pasado sábado y su cuerpo fue localizado el domingo. Sin embargo, no fue identificado hasta este martes, puesto que fue hallado sin documentación y el rostro golpeado y quemado, según el SNTP. Todavía no hay detenidos por el caso.