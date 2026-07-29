Los dos bonos que comenzaron a pagar este 29 de julio: para funcionarios y ‘nómina especial’

El gobierno nacional comenzó a entregar este miércoles dos bonos para algunos funcionarios públicos por el sistema Patria, de acuerdo a reportes en redes sociales.

El Canal Patria Digital informó en su cuenta de Telegram del pago del «bono de corresponsabilidad y formación», con un monto de 89.300 bolívares. Según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV), tiene un valor equivalente a 120 dólares.

«Monedero Patria: Crédito por Bs. 89.300 por concepto Bono de Corresponsabilidad y Formación de julio de 2026», indica el mensaje de texto que llegó a los beneficiarios.

Cabe recordar que este bono no será entregado a todos los usuarios del sistema. De acuerdo al Canal Patria, está destinado para los «trabajadores de la administración pública y nómina especial», de manera que el monto suele depender del cargo.

Entre estas instituciones se encuentra el Ministerio de Defensa, Ministerio de Energía Eléctrica, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), Presidencia, organismos de seguridad y otras empresas de servicios públicos.

BONO CUADRANTES DE PAZ

Por otra parte, este miércoles también comenzó el pago del bono cuadrantes de paz. Se trata de un beneficio exclusivo para los «funcionarios de los organismos de seguridad y previsión».

En este mes, el bono tiene un monto de 55.800 bolívares, de acuerdo al Canal Patria. El beneficio tiene un valor de 75 dólares, según la tasa oficial de este miércoles.

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El dinero suele irse depositando progresivamente y los bonos tardar varios días en verse reflejados en la plataforma. Igualmente, debería llegar un mensaje de texto del número 3532 o una notificación cuando alguno ya esté disponible en el sistema Patria.

Gremios y sindicatos llevan varios años exigiendo mejoras salariales. Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decretó en abril un aumento del ingreso mínimo integral hasta los 240 dólares mensuales.