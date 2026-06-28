Los detalles de periodistas extranjeras sobre el inicio de la cobertura de prensa en zonas de desastre

La periodista extranjera de Univisión, Paulina Sodi, dio detalles este sábado de la manera en que el gobierno venezolano está recibiendo a la prensa internacional para hacer la cobertura en la zona de desastre en La Guaira.

En un video que subió a sus redes, explicó los requisitos que le pidieron al llegar a La Carlota, donde acreditaban a la prensa.

«Nos pidieron nuestro número de pasaporte, nuestras credenciales de trabajo, tipo de sangre, números de contacto, correos electrónicos y, en el caso de la prensa internacional, nos dijeron que nos iban a enviar en las próximas horas o días; no nos dijeron cuándo, una visa. No nos dijeron más», dijo.

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En ese sentido, la periodista extranjera precisó que les dieron unos brazaletes que deben llevar hasta que abandonen Venezuela.

«Se nos informó después en una plática que le dieron a la prensa internacional, que a partir de este momento solamente vamos a poder entrar a los lugares de desastre, a las zonas de desastre, a través de esos camiones que el gobierno va a proporcionar. Si no es a través de esos camiones, no podemos ingresar a las zonas de desastre», añadió.

Sodi precisó que las jornadas incluirán horarios para llegar a las instalaciones de La Carlota por la mañana y por la tarde. Además, deberán abordar camiones cuyo cupo es limitado y desde ahí los llevarán a las zonas de desastre.

«Así son las condiciones a partir de este momento para la prensa internacional», señaló.

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OTRA PERIODISTA INTERNACIONAL DENUNCIÓ TRATO PREFERENCIAL

Por su parte, la periodista británica, Catherine Ellis, advirtió que la prensa internacional recibe un trato preferencial con desayunos de lujos, beneficios que no reciben sus colegas venezolanos.

«¿Buscando impresionar? Desayuno variado en el centro de prensa antes de tomar los autobuses a La Guaira, la única forma en que nos permiten llegar allí. A los periodistas venezolanos no se les ofrece este servicio», dijo.

Asimismo, reportó retrasos en la salida de los autobuses hacia La Guaira, pues debían partir a las 8:00 y todavía estaban esperando pasada las 9:30 am. «Acabo de preguntarle a alguien que está esperando por qué y dijo que el viceministro de comunicaciones viene con nosotros. ¿Dónde están? Aparentemente regresamos a las 12, lo que no nos da casi nada de tiempo allí».

«Nos han dicho que tenemos ‘libertad plena’ para ir a donde queramos en La Guaira. Solo necesitamos estar de vuelta en el autobús a una hora específica si queremos tomarlo. Veamos cómo funciona esto. Sí, sé que probablemente estaremos siendo vigilados. Nuestras pulseras nos hacen fácilmente identificables», puntualizó.

Por otro lado, informó que hubo retrasos en la salida del autobús, porque esperaban la llegada del viceministro de comunicaciones.

«Los autobuses que debían salir hacia La Guaira a las 8 y todavía estamos esperando. Acabo de preguntarle a alguien que está esperando por qué y dijo que el viceministro de comunicaciones viene con nosotros. ¿Dónde están? Aparentemente regresamos a las 12, lo que no nos da casi nada de tiempo allí», cuestionó.

Por último, informó que les habían dicho que podían ir con libertad a cualquier área, siempre y cuando les diera tiempo de volver al autobús a la hora de retorno del grupo.

«Nos han dicho que tenemos ‘libertad plena’ para ir a donde queramos en La Guaira. Solo necesitamos estar de vuelta en el autobús a una hora específica si queremos tomarlo. Veamos cómo funciona esto… Sí, sé que probablemente estaremos siendo vigilados. Nuestras pulseras nos hacen fácilmente identificables», reveló.

Looking to impress? Fancy breakfast spread at the press centre before buses to la guaira for international press – the only way we’re allowed there. Venezuelan journalists aren’t offered this service pic.twitter.com/eHhiOnODyo — Catherine Ellis (@Cat_lucy1) June 28, 2026

Buses meant to leave for La guaira at 8 and we’re still waiting. Just asked someone waiting for what and they said the vice minister of comms is coming with us. Where are they? Apparently we head back at 12 which doesn’t give us much time there at all. — Catherine Ellis (@Cat_lucy1) June 28, 2026