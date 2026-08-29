Los dardos del exministro de Petróleo, Manuel Quevedo, tras firma de histórico acuerdo entre Venezuela y EEUU

El exministro de Petróleo (2017-2020) Manuel Quevedo criticó el viernes el mega acuerdo concretado entre EEUU y Venezuela el cual, dijo, se consumó con un «triste remate americano», señalando indirectamente a la actual administración de Delcy Rodríguez.

En una serie de publicaciones en X (Twitter), el exfuncionario insinuó que el convenio con Washington se dio luego de años de ofensa pública por parte de voceros oficialistas.

«Salí y tomaron Pdvsa. Unos terminaron presos; otros, huyendo y, al final, tanta infamia para un triste «remate americano». Nunca olvidaré tanta ignominia. Me abandonaron y maltrataron; otros se hicieron los locos mientras avanzaba la horda. Honré la virtud», precisó.

La vida y sus cosas I.

Salí y tomaron PDVSA. Unos terminaron presos; otros, huyendo y, al final, tanta infamia para un triste “Remate Americano”.

Nunca olvidaré tanta ignominia. Me abandonaron y maltrataron; otros se hicieron los locos mientras avanzaba la horda.

Honré la virtud. pic.twitter.com/62ThX0HjW1 — Manuel Quevedo (@MQuevedoF) August 29, 2026

Según Quevedo, se pasó del «linchamiento moral al ostracismo». «Ningún amigo quedó en pie. De ser de la CIA, a infiltrado. La fórmula nunca falla: te acusan de contrario. Jamás pudieron conmigo: amigo de mis amigos, revolucionario no originario y militar rebelde ante la injusticia».

La vida y sus cosas II.

Del linchamiento moral al ostracismo. Ningún amigo quedó en pie.

De ser de la CIA a infiltrado; la fórmula nunca falla: te acusan de contrario.

Jamás pudieron conmigo: amigo de mis amigos, revolucionario no originario y militar rebelde ante la injusticia. pic.twitter.com/KsnjibMkm7 — Manuel Quevedo (@MQuevedoF) August 29, 2026

Posteriormente, el exministro afirmó que, con el tiempo, se reconocerá a su gestión como «una de las más atacadas en Venezuela».

«No recuerdo destrucción semejante de instalaciones en Pdvsa. Fue bestial. Una oposición apoyada por USA. Aprovecharon y me sancionaron. Los mandé al carajo», dijo.

La vida y sus cosas III.

Con el tiempo se reconocerá mi gestión como una de las más atacadas en Venezuela. No recuerdo destrucción semejante de instalaciones en PDVSA.

Fue bestial.

Una oposición apoyada por USA.

Aprovecharon y me sancionaron.

Los mandé al carajo. pic.twitter.com/fJWW66iP89 — Manuel Quevedo (@MQuevedoF) August 29, 2026

Para cerrar, Manuel Quevedo presumió de no entregarse a «intereses extranjeros». «Enfrenté la traición interna y defendí a Venezuela. Cuando tocó, fui al frente. Siento pena ajena y me duele el futuro del país. Soy bolivariano; no vengo de 1813, aunque quisiera», concluyó.

La vida y sus cosas IV

Por qué escribo aunque pocos me lean?

No me entregué a intereses extranjeros; enfrenté la traición interna y defendí a Venezuela. Cuando tocó, fui al frente.

Siento pena ajena y me duele el futuro del país.

Soy bolivariano; no vengo de 1813, aunque quisiera pic.twitter.com/cJoQQMuBzW — Manuel Quevedo (@MQuevedoF) August 29, 2026

ACUERDO ENTRE EEUU Y VENEZUELA

El viernes 28 de agosto de 2026, las autoridades de Estados Unidos y Venezuela firmaron un acuerdo petrolero que otorga a Washington el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas en territorio venezolano.

Dicho convenio contempla una concesión de hasta 100 años para la explotación de campos petroleros, estructurada para garantizar a la parte estadounidense el 55% de la producción de la nueva entidad privada operativa, participación accionaria directa y el acceso a la compra de crudo a precio de costo.

El proyecto prevé atraer cerca de 100.000 millones de dólares en inversión privada para la infraestructura y reactivación de pozos, sin generar costos directos para los contribuyentes estadounidenses.

Por su parte, el gobierno venezolano confirmó el acuerdo destacando que la entrada de operadores internacionales privados permitirá elevar sustancialmente la capacidad de extracción y producción del país.