Los dardos de Roberto Enríquez a Capriles por su candidatura a las elecciones del 25May

El secretario general de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Roberto Enríquez, aseguró que Nicolás Maduro fue quien «escogió» la candidatura de Henrique Capriles de cara a las elecciones del 25 de mayo.

En una entrevista, Enríquez aseveró que esa situación hace que el exgobernador de Miranda deje de ser un «activo de la oposición».

«Yo no lo escogí candidato, tú no lo escogiste candidato, la gente no lo escogió candidato, pana, lo escogió Maduro», aseveró en una conversación con Mario Villegas. Luego, cuando se le preguntó si Maduro escogió a Edmundo González, negó rotundamente que fuese así.

«A Edmundo lo tenían que inhabilitar (para eso), a Capriles le quitaron la inhabilitación. Entonces ¿quién lo escogió? Él no valoró todo lo que él significa para este país… Para mí, él ya no es un activo para esta causa. Siento que ese activo se nos fue», subrayó.

Asimismo, acotó que una cosa es tener diferencias de visión, y otra sentir que a la Unidad «la golpeaste». «Dentro de la Unidad no respeto la opinión de la mayoría», sentenció el también coordinador nacional de Copei.

#11May #Política

“Maduro fue quien escogió la candidatura de Henrique Capriles y por eso él ya no es un activo de la oposición", afirma @robertoenriq pic.twitter.com/RrG5Ly0xE4 — Reporte Ya (@ReporteYa) May 11, 2025

CAPRILES, DECIDIDO A PARTICIPAR

Días atrás, Capriles defendió una vez más su participación en las elecciones del 25 de mayo como candidato a la Asamblea Nacional (AN), manifestando que no va a tirar «la toalla» ni a «resignarse».

En entrevista para el programa ‘Abriendo Puertas’ de Venevisión, el exgobernador de Miranda y excandidato presidencial invitó a seguir luchando.

«Ni vamos a tirar la toalla ni podemos resignarnos… Hay que seguir luchando por el cambio que queremos», enfatizó Capriles.

A continuación, calificó al actual Consejo Nacional Electoral como «el peor CNE» de la historia del país. Sin embargo, defendió sus razones para ir al proceso electoral pese a esa condicionante.

«Es el mismo del 28 de julio y por eso yo digo: si fuimos el 28 de julio en estas condiciones, en estas circunstancias tan difíciles, contra todos los abusos de poder, oye, persistamos. Que la voz de este pueblo se escuche», acotó Capriles.