Los dardos de Chúo Torrealba al gobierno de Maduro y a la oposición de cara al 27Jul

El exsecretario de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Chúo Torrealba, realizó críticas este domingo tanto al gobierno de Nicolás Maduro como a la oposición, a propósito de las venideras elecciones municipales del 27 de julio.

En primer lugar, el exmilitante del Partido Comunista de Venezuela (PCV) hizo cuestionamientos hacia la abstención ejercida por la mayoría opositora. Por esa razón, hizo un llamado a reivindicar el voto «sin ningún tipo de complejos».

«Hay que reivindicar el voto sin ningún tipo de complejos. El 28 de julio, el país vio cómo el voto servía para plantear una realidad de cambio. El 25 de mayo (de 2025), el país vio cómo el no votar no conducía a nada», expresó Chúo Torrealba en el programa ‘Abriendo Puertas’ de Venevisión.

En ese sentido, subrayó que «no se trata de comparar discursos», sino que «se trata de comparar realidades».

