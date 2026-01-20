Los cinco aspectos claves para entender la intervención cambiaria prevista para estos días

El economista Asdrúbal Oliveros aclaró este martes varios aspectos claves luego de las «altas expectativas» en torno a la intervención cambiaria prevista para estos días.

Para Oliveros hay que considerar cinco aspectos claves:

Alcance de la intervención Sectores prioritarios Impacto sectorial Ampliación de intermediarios Perspectiva de normalización

Con respecto al primer punto, Oliveros señaló que esta intervención está orientada fundamentalmente a empresas y no a personas naturales. «En consecuencia, la oferta de divisas para el mercado minorista será limitada y no tendrá un impacto relevante sobre la venta al menudeo», dijo en sus redes.

Sobre los sectores prioritarios indicó que las empresas con acceso preferente pertenecen a tres rubros estratégicos: alimentos, salud y cuidado personal, y telecomunicaciones.

En el tercer punto aclaró: «El monto involucrado no resuelve el problema estructural del mercado cambiario. Sin embargo, tras casi un mes sin colocaciones formales de divisas, representa un alivio para el sector privado y para su capacidad de sostener la provisión de bienes y servicios».

Además, resaltó otro aspecto importante durante el proceso. «En los últimos días se han incorporado otros bancos privados al mecanismo, lo que amplía el número de actores potencialmente beneficiados y mejora el alcance operativo del esquema».

Finalmente, se refirió a la perspectiva de normalización. «A medida que el flujo petrolero se regularice, también tenderá a normalizarse el mercado cambiario. No obstante, ello ocurrirá bajo un nuevo sistema que aún no se encuentra plenamente definido ni operativo».