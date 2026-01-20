Venezuela

Los cinco aspectos claves para entender la intervención cambiaria prevista para estos días

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
intervención

El economista Asdrúbal Oliveros aclaró este martes varios aspectos claves luego de las «altas expectativas» en torno a la intervención cambiaria prevista para estos días.

Para Oliveros hay que considerar cinco aspectos claves:

Leer Más

temperaturas
¿Hasta cuándo seguirá el calor en el país? Hablaron los expertos
Murió Francisco “Morochito” Rodríguez, primer venezolano en ganar medalla de oro en unas olimpiadas
Murió Amigo, perrito rescatista venezolano que ayudó en labores de Turquía y Tejerías
  1. Alcance de la intervención
  2. Sectores prioritarios
  3. Impacto sectorial
  4. Ampliación de intermediarios
  5. Perspectiva de normalización

Con respecto al primer punto, Oliveros señaló que esta intervención está orientada fundamentalmente a empresas y no a personas naturales. «En consecuencia, la oferta de divisas para el mercado minorista será limitada y no tendrá un impacto relevante sobre la venta al menudeo», dijo en sus redes.

LEA TAMBIÉN: DESIGNAN NUEVO PRESIDENTE DE CONVIASA, ESTE ES SU PERFIL

Sobre los sectores prioritarios indicó que las empresas con acceso preferente pertenecen a tres rubros estratégicos: alimentos, salud y cuidado personal, y telecomunicaciones.

En el tercer punto aclaró: «El monto involucrado no resuelve el problema estructural del mercado cambiario. Sin embargo, tras casi un mes sin colocaciones formales de divisas, representa un alivio para el sector privado y para su capacidad de sostener la provisión de bienes y servicios».

Además, resaltó otro aspecto importante durante el proceso. «En los últimos días se han incorporado otros bancos privados al mecanismo, lo que amplía el número de actores potencialmente beneficiados y mejora el alcance operativo del esquema».

Finalmente, se refirió a la perspectiva de normalización. «A medida que el flujo petrolero se regularice, también tenderá a normalizarse el mercado cambiario. No obstante, ello ocurrirá bajo un nuevo sistema que aún no se encuentra plenamente definido ni operativo».

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

OFICIAL: FVF anunció a Oswaldo Vizcarrondo como nuevo técnico de la Vinotinto
Deportes
Foro Penal registra 777 presos políticos en el país tras excarcelaciones
Venezuela
madre
«Te entrego mi vida por la libertad de mi hijo»: El desgarrador video de la madre de un preso político
Venezuela