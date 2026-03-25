Lo que explicó la Sociedad Venezolana de Geólogos sobre sobre el sismo registrado este 24Mar en Carabobo

El presidente de la Sociedad Venezolana de Geólogos, Feliciano De Santis, ofreció un balance sobre el sismo de 3,7 registrado la noche de este martes en Carabobo.

«El sismo se siente de manera muy importante porque es muy superficial. Esa es una magnitud que no debe causar ningún daño. Normalmente para que haya daños, de acuerdo con la experiencia que hemos tenido con sismos anteriores, la mínima magnitud es cinco y tiene que estar muy cercano a edificaciones para que se produzcan daños», indicó durante una entrevista con Shirley Varnagy.

En este sentido, recalcó que sismos por debajo de 4.0 no tienen casi ninguna posibilidad de producir daños a consecuencias.

«Esa actividad se está desarrollando en lo que nosotros llamamos la cola de caballo de la falla de La Victoria. Cuando la falla de La Victoria llega a Valencia se empieza como a ramificar en varios segmentos de falla. Es una actividad normal, este sistema normalmente es lo que produce», explicó.

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No obstante, aclaró que el sismo más reciente en Carabobo no se trató de algo extraordinario. «Por estadística se produce un sismo entre tres y cuatro de magnitud cada tres días en Venezuela. Lo que pasa es que en la mayoría de las veces caen en zonas donde no hay población o gente cercana, por lo tanto la mayoría de la población no se da cuenta de lo que está pasando».

Además, señaló que los enjambres sísmicos no suelen terminar en nada significativo y no suelen producir temblores con una magnitud mayor a 5.5.

SISMO EN CARACAS

Para finalizar, hizo un llamado a los ciudadanos a educarse y estar prevenidos en materia de sismos.

«Sin ánimos de alarmar, sabemos que los sismos importantes en Caracas se dan en el orden de los 40 a 70 años. El último ocurrió en el año 67, ósea nos estamos acercando a los 60 años, lo que indica que la probabilidad de un sismo en Caracas está bastante cerca», comentó.