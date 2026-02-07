Lo que dijo un experto tras casos de complicaciones por anestesia supuestamente vinculados a la genética venezolana

El médico anestesiólogo, Daniel Sánchez, desmintió categóricamente que la nacionalidad venezolana represente un factor genético de riesgo ante complicaciones con la anestesia, tras las numerosas teorías que han circulado en días recientes y que, según el experto y expresidente de la Sociedad Venezolana de Anestesiología, carecen de fundamentos científicos sólidos.

«La nacionalidad es un ente político administrativo, no es un ente genético», sentenció Sánchez en una entrevista concedida al periodista Román Lozinski en el Circuito Éxitos. Con esta declaración, el especialista denunció que tales vínculos solo generan una estigmatización innecesaria.

En tal sentido, detalló que especialistas como Eduardo Ruiz en España y otros expertos en Estados Unidos lideran investigaciones sobre estos casos desde hace años. «No hay todavía algo concreto. Lo importante es no estigmatizar a todos los venezolanos», puntualizó el médico ante los casos sobre la anestesia.

ATRIBUYE COMPLICACIONES A FÁRMACOS, NO A LOS VENEZOLANOS

El especialista vinculó las complicaciones reportadas a dos fármacos específicos conocidos como sevorane y propofol, los cuales requieren de una vigilancia constante. Según explicó, el monitoreo con el Índice Biespectral permite prevenir incidentes, aunque admitió que no todos los centros poseen dicha tecnología.

La hipótesis científica actual sugiere una posible transmisión genética por vía materna que se habría originado en Valencia durante la época colonial. Este fenómeno estaría ligado al ADN mitocondrial, lo que explicaría por qué se rastrea una herencia específica en ciertos grupos.

«Es un problema extremadamente raro y la mayoría de los casos reportados son en Venezuela», concluyó el doctor Sánchez sobre la frecuencia de estos eventos. No obstante, destacó que el mestizaje de la población actúa como un factor protector fundamental contra esta condición.

Sánchez instó a la colectividad a no dejarse llevar por «la ignorancia y la estigmatización basada en redes sociales» que carece de rigor médico. El experto en la aplicación de anestesia insistió en que la solución real radica en profundizar la investigación para dar con respuestas.