Lo que dijo Saab sobre el caso de Tareck El Aissami y Samark López tras aparecer en la web del ICE

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, se pronunció este lunes sobre el caso del exministro Tareck El Aissami, quien se encuentra detenido por hechos de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

«Están capturados en Venezuela, responsables de lo que fue la brutal trama de corrupción conocida como Pdvsa-Cripto. Claro que sí están detenidos en Venezuela», indicó al ser consultado sobre el caso durante una entrevista ofrecida a VTV.

#24Feb | El fiscal general de la República, Tarek William Saab, se pronunció este lunes sobre el caso del exministro Tareck El Aissami y Samark José López, quienes se encuentran detenidos por hechos de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Video: VTV pic.twitter.com/nNWOTRXB1I — Caraota Digital (@CaraotaDigital) February 24, 2026

El tema salió a relucir en el programa A pulso luego que el fin de semana Tareck El Aissami, exministro y expresidente de Pdvsa, y Samark José López, se hicieran virales en redes sociales luego que aparecieran en la página del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) como capturados.

Sin embargo, ICE cambió el estatus a «capturado» en septiembre de 2025, no en febrero de 2026 como muchos comentaron en redes. Ni mencionan que ellos estén en EEUU.

EL CASO DE TARECK EL AISSAMI

Incluso en la página de ICE, se menciona que en febrero de 2017, la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a Tareck El Aissami como «un narcotraficante especialmente designado (SDNT, por sus siglas en inglés) de conformidad con la Ley para la Designación de Cabecillas del Narcotráfico en el Extranjero por jugar un papel significativo en el narcotráfico internacional».

«El Aissami fue nombrado vicepresidente ejecutivo de Venezuela en enero de 2017. Él sirvió previamente como gobernador del estado Aragua en Venezuela desde 2012 hasta 2017. También como ministro de Interior, Justicia y Paz comenzando en 2008. Él facilitó cargamentos de narcóticos desde Venezuela, incluyendo control de aviones que salieron de una base aérea venezolana y rutas de drogas mediante los puertos en el país», dice el texto.

Asimismo, se acotó que en sus antiguas posiciones, El Aissami «supervisó o fue dueño parcial de cargamentos de narcóticos de más de 1,000 kilogramos desde Venezuela en múltiples ocasiones. Incluyendo aquellos con México y los Estados Unidos como destinos finales».

EL CASO DE SAMARK LÓPEZ

Mientras sobre Samark José López, el ICE señala que «ha sido el sujeto de una persecución de meses tras la desarticulación de una compleja operación internacional de evasión de sanciones y lavado de activos».

«En febrero de 2017, la OFAC designó a López y su co-conspirador, Tareck El Aissami, como narcotraficantes especialmente designados de conformidad con la Ley para la Designación de Cabecillas del Narcotráfico en el Extranjero por jugar un papel significativo en el narcotráfico internacional», apuntó.

Según mencionan, López proporcionó apoyo financiero y asistencia material en apoyo de las actividades de narcotráfico internacional, «y actuando por o en nombre de El Aissami».

«Por más de dos años, López y otros defraudaron al Gobierno estadounidense al participar en transacciones prohibidas por la Ley para la Designación de Cabecillas del Narcotráfico en el Extranjero y regulaciones relacionadas. Además de evadir sanciones impuestas por OFAC de conformidad con la Ley de Cabecillas y regulaciones relacionadas», agregó el organismo.