Lo que debes saber sobre el funcionamiento del Aeropuerto Internacional de Maiquetía desde este 1SEP

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía reactivará parcialmente sus operaciones comerciales este martes, 1 de septiembre, bajo un esquema de contingencia con terminales temporales que ya fueron puestos a prueba por las autoridades venezolanas.

De acuerdo con el Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM), esta infraestructura provisional fue construida en la zona de los estacionamientos, tras los daños que sufrió la estructura del terminal aéreo como consecuencia del doblete sísmico del pasado 24 de junio.

El espacio provisional abarca una superficie superior a cuatro o cinco estadios de fútbol y, de acuerdo con el ministro de Transporte, Francisco Garcés, se retomará, inicialmente, al menos el 33 % de los vuelos internacionales y un porcentaje de la oferta nacional.

Se detalló, que varias de las aerolíneas que temporalmente migraron sus vuelos a los aeropuertos Internacional Arturo Michelena, de Valencia; General José Antonio Anzoátegui, en Barcelona; y La Chinita, en Maracaibo; volverán gradualmente a La Guaira.

FUNCIONAMIENTO EN LAS CARPAS

El espacio provisional cuenta con instalaciones dotadas de aire acondicionado, servicio de Internet, baños, máquinas expendedoras y está estructurado en dos terminales independientes de salida y dos de llegada.

De acuerdo con la información oficial en los canales del Ministerio de Transporte y del IAIM, los pasajeros realizarán sus trámites de documentación y chequeo de forma habitual en las carpas del estacionamiento.

Debido a que no hay conexión directa con las pasarelas tradicionales, el traslado hacia la pista se efectúa mediante flotas de autobuses dispuestos exclusivamente para el embarque y desembarque de las aeronaves.

El diseño, como se mostró en videos compartidos por las cuentas oficiales del Ministerio de Transporte y el IAIM en redes sociales, está concebido para atender de manera simultánea a hasta 1.260 viajeros, operando inicialmente a un porcentaje estimado de 30 % de su capacidad formal.

SALIDAS INTERNACIONALES Y NACIONALES

Las salidas internacionales cuentan con un área de 4.300 metros cuadrados, cuatro puertas de abordaje y capacidad para 780 viajeros. En cuanto a las nacionales, ocupan una superficie de 3.300 metros cuadrados, con tres puertas de embarque y capacidad para 480 pasajeros.

La zona de llegada y acompañantes dispone de 2.550 metros cuadrados operativos, sumado a un espacio independiente de 1.000 metros cuadrados diseñado para la comodidad de los familiares y acompañantes.

Aunque para el 24 de junio, las aerolíneas no contaban con los slots (autorización o franja horaria que otorgan las autoridades para aterrizar o despegar en un momento exacto), para este momento, ya varias aerolíneas nacionales e internacionales han oficializado sus itinerarios de retorno a Maiquetía bajo este modelo provisional a partir de la primera semana de septiembre.

American Airlines, Air Europa, Avianca, Copa, Latam y Plus Ultra son las aerolíneas internacionales que retomarán operaciones la primera semana de septiembre en el terminal provisional, a la que se suman las empresas nacionales Laser, que incluirá rutas internacionales, y Rutaca, con un itinerario nacional.

PREGUNTAS FRECUENTES Y SUS RESPUESTAS

Ante el cambio de esquema, los viajeros han acudido a las redes sociales del IAIM para despejar sus dudas sobre el traslado, el equipaje y los tiempos de llegada a los terminales temporales. Estas son las respuestas oficiales del instituto aeroportuario:

Uno de los puntos que más ha generado consultas es si el aeropuerto contará con espacios de espera diferenciados para quienes puedan pagarlos:

«Sí, habrá un salón VIP, cuyo acceso será pago y gestionado por el aeropuerto», se aclaró.

Otra de las inquietudes recurrentes tiene que ver con los pasajeros que utilizan Maiquetía como escala hacia otro destino: «Se habilitará una caminería entre terminales para pasajeros en tránsito hacia destinos nacionales o internacionales», se señaló.

Para quienes se movilizan en vehículo propio hasta el terminal, el IAIM confirmó que sí habrá dónde estacionar, aunque en una zona distinta a la habitual: «El estacionamiento disponible será en el piso superior (terminal internacional tradicional), al lado del Hotel Gran Cacique», se indicó.

Con la migración parcial de vuelos a otros aeropuertos del país durante los últimos meses, muchos pasajeros no tienen certeza de si su itinerario opera desde La Guaira o desde otra terminal. Al respecto, el instituto remitió la responsabilidad a las líneas aéreas. Es decir, los exhortó a confirmar el itinerario «directamente con la aerolínea o tu agencia de viajes».

PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

También se consultó si las nuevas instalaciones mantienen las condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida y adultos mayores. «Sí. El acceso para pasajeros con necesidades de asistencia especial está completamente garantizado», se resaltó.

En cuanto al equipaje, uno de los temores más comunes entre los viajeros era que el esquema de contingencia trajera consigo restricciones adicionales. El IAIM descartó cualquier cambio.

«No hay modificaciones en las políticas ni dimensiones permitidas de equipaje. Se mantienen las regulaciones habituales de cada aerolínea». Y Sobre el ingreso físico a los terminales temporales, el instituto detalló que el acceso será común para pasajeros nacionales e internacionales, con una restricción explícita para quienes no viajan.

«Todos los pasajeros deben desembarcar los vehículos en la parte baja del aeropuerto y subir la rampa hasta los terminales. Recuerda que solo se permite el ingreso de las personas que viajan», se subrayó.

Finalmente, ante las dudas sobre los tiempos de llegada al nuevo esquema de carpas, el IAIM recomendó ajustar los márgenes habituales.

«Se requiere presentarse con dos horas de anticipación para vuelos nacionales y con tres horas de anticipación para vuelos internacionales. Se recomienda realizar el web check-in previamente en las aerolíneas que lo permitan», se apuntó.