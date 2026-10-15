¿Lo hará por Colombia? El comentario que hizo Diosdado Cabello sobre el regreso de María Corina al país

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, señaló el miércoles que la líder opositora María Corina Machado puede regresar al país sin impedimento.

«¿Por qué no se viene? Yo no entiendo por qué no viene. Que se venga para Venezuela. Nadie le impide venir. Eso es pura paja. Sigue mintiéndoles, es pura paja», comentó Cabello en su programa Con el Mazo Dando que transmite Venezolana de Televisión (VTV).

«Si ella se quiere venir mañana, que se venga mañana. El rollo para ella es venir para acá a Venezuela y que le pregunten: ‘¿Y ahora?, ¿Y ahora qué va a pasar?'», añadió.

En este sentido, reafirmó: «Ese es su problema y su problema quiere traspasárselo al mundo».

«Que se venga, aquí la vamos a atender, varios cupos en los psiquiátricos los tenemos listos», dijo.

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No obstante, reveló en una carta que María Corina sí estaría intentando regresar al país. «Mi amiguis, la Cori quien quiere retrasar su venida porque no tiene cómo hacer nada en Venezuela, está preparando un nuevo plan para volver a través de Colombia».

«El tema es que para pasar por esa frontera va a tener que negociar con sus amigos los paracos, con los grupos irregulares del Catatumbo y el norte de Santander. Le va a tocar una foto como la de Guaidó con los Rastrojos. ¿Te imaginas a la Nobel de la Paz pactando corredores con paramilitares, narcotraficantes, etc?», dijo.

«Ella no tiene vergüenza, ella lo hace y después dice que es un montaje», continuó.

Además, dejó entrever cómo desde el gobierno ven el regreso de María Corina. «La Cori decidió que si ella no lidera, se quiere venir para ponerle gasolina al país y luego prender el fósforo. Cori no tiene calle, pero eso no quiere decir que no pueda incentivar conflictividad dentro de la cúpula del poder».