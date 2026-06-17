Lluvias y ‘actividad tormentosa’ dejará paso de la onda tropical 16 por el país en las próximas horas

La onda tropical 16 ingresó este miércoles dentro de las fronteras de Venezuela. Las autoridades alertaron que durante su paso provocará lluvias de intensidad variable y tormentas en la mayor parte del territorio nacional.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó en sus redes sociales sobre la llegada de la onda tropical. Para las 6 de la tarde, el fenómeno se encontraba sobre el oriente del país.

La onda tropical está «interactuando y modulando con la zona de convergencia intertropical». En tal sentido, el Inameh vaticinó que generará «áreas con nubosidad y precipitaciones de intensidad variable, algunas acompañadas por actividad tormentosa».

El Inameh adelantó que las lluvias afectarán áreas de «Guayana Esequiba, región Oriental, Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales y Occidentales, Centro norte, región Occidental, Andes y Zulia».

LLUVIAS PARA ESTE 17JUN

En medio del paso de la onda tropical, el Inameh publicó el pronóstico meteorológico para esta noche. De acuerdo a las autoridades, habrá lluvias variables, zonas nubladas y descargas eléctricas «ocasionales».

Hasta las 12 de la noche, se podrían dar lluvias en «Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, nororiente, Centro Norte Costero, Llanos Centrales/Occidentales, Centro Occidente, Andes y Zulia». Igualmente, las precipitaciones se podrían extender durante la madrugada.

Por su parte, e Inameh también afirmó que habrá «nubosidad fragmentada» acompañadas de «lluvias y lloviznas aisladas en parte del Distrito Capital y la Guaira».

El presidente del Inameh, Reidy Zambrano Méndez, detalló que este 2026 se formarán entre 51 y 57 de estos fenómenos. «Estamos estimando que a nuestro país lleguen entre 41 y 46 ondas para este año», explicó hace unas semanas.