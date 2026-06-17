Venezuela

Lluvias y ‘actividad tormentosa’ dejará paso de la onda tropical 16 por el país en las próximas horas

Carlos Ramiro Chacín
Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
Foto: Archivo

La onda tropical 16 ingresó este miércoles dentro de las fronteras de Venezuela. Las autoridades alertaron que durante su paso provocará lluvias de intensidad variable y tormentas en la mayor parte del territorio nacional.

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó en sus redes sociales sobre la llegada de la onda tropical. Para las 6 de la tarde, el fenómeno se encontraba sobre el oriente del país.

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La onda tropical está «interactuando y modulando con la zona de convergencia intertropical». En tal sentido, el Inameh vaticinó que generará «áreas con nubosidad y precipitaciones de intensidad variable, algunas acompañadas por actividad tormentosa».

El Inameh adelantó que las lluvias afectarán áreas de «Guayana Esequiba, región Oriental, Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales y Occidentales, Centro norte, región Occidental, Andes y Zulia».

LLUVIAS PARA ESTE 17JUN

En medio del paso de la onda tropical, el Inameh publicó el pronóstico meteorológico para esta noche. De acuerdo a las autoridades, habrá lluvias variables, zonas nubladas y descargas eléctricas «ocasionales».

Hasta las 12 de la noche, se podrían dar lluvias en «Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, nororiente, Centro Norte Costero, Llanos Centrales/Occidentales, Centro Occidente, Andes y Zulia». Igualmente, las precipitaciones se podrían extender durante la madrugada.

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Por su parte, e Inameh también afirmó que habrá «nubosidad fragmentada» acompañadas de «lluvias y lloviznas aisladas en parte del Distrito Capital y la Guaira».

El presidente del Inameh, Reidy Zambrano Méndez, detalló que este 2026 se formarán entre 51 y 57 de estos fenómenos. «Estamos estimando que a nuestro país lleguen entre 41 y 46 ondas para este año», explicó hace unas semanas.

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