Lluvias intensas con descargas eléctricas: las regiones que se verán afectadas por ‘mal tiempo’ este fin de semana

La onda tropical 9 ingresó esta tarde al territorio nacional y podría generar lluvias y tormentas eléctricas en distintas zonas. Se espera que las precipitaciones de intensidad variables se extiendan por todo el fin de semana.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó en sus redes sociales sobre la llegada de la onda tropical. En las imágenes se aprecia que el fenómeno se encuentra en el extremo oriental del país.

«Se estima cielo mayormente nublado con precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica», indicó el Inameh en el reporte de esta tarde. Las lluvias se desarrollarían, como mínimo, hasta la medianoche.

Las lluvias se presentarán especialmente en los estados Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui, Sucre, Amazonas, Bolívar, Guárico, Apure, Portuguesa y Zulia, además de la región andina.

De igual forma, las autoridades no descartan lluvias dispersas en Carcas y los estados Aragua, Miranda, La Guaira, Carabobo y Falcón. «El resto del país permanecerá con nubosidad parcial y fragmentada», acotó.

ONDA TROPICAL 10

Por otra parte, el Inameh adelantó que finales de esta semana o principios de la próxima llegará la onda tropical 10, la cual se desplaza por el océano Atlántico. «Se estima su llegada a nuestra Guayana Esequiba entre el domingo y el lunes», detalló el organismo.

El paso de la onda tropical 8 generó intensas lluvias entre jueves y viernes en distintas partes del país. Aunque no hay reportes de víctimas, algunos árboles se cayeron por la intensidad del viento.

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El presidente del Inameh, Reidy Zambrano Méndez, detalló que este año se formarán entre 51 y 57 de estos fenómenos. «Estamos estimando que a nuestro país lleguen entre 41 y 46 ondas para este año», explicó hace unas semanas.