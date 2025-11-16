Llegó al país un cargamento de 135 mil vacunas desde la India, las recibió la ministra de Ciencias

Un cargamento con 135 mil vacunas arribó la madrugada de este 16 de noviembre al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, lote que se integrará al Programa Nacional de Inmunización, informó la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez.

En una publicación hecha en Instagram, Jiménez dijo que «gracias al esfuerzo» del gobierno de Nicolás Maduro fue posible «el arribo al país, procedente de la República de la India, de nuevas vacunas» de Pentavalente, SRP, Neumococo, PCV10 y Rotavirus.

A continuación, agradeció al gobierno de la India, así como a su embajador en Venezuela, el diplomático PK Ashok Babu. Esto se debe a que «nos acompañó a recibir en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía estas nuevas vacunas para Venezuela».

«Estas acciones forman parte de una agenda necesaria que reivindica las relaciones con países hermanos y promueve la cooperación como una política de paz y no de guerra», agregó la titular de la cartera con respecto a las vacunas.

ACUERDOS ALCANZADOS CON LA INDIA

Por otra parte, la ministra Jiménez señaló que el gobierno de Maduro firmó previamente un acuerdo con la India para fortalecer la cooperación digital. Esto, con el propósito de «robustecer» el «desarrollo tecnológico en sectores clave como la salud, la educación y la gestión gubernamental».

Además, en palabras de Jiménez, Nicolás Maduro «continúa fortaleciendo el sistema nacional de salud y el bienestar del pueblo venezolano, forjando alianzas internacionales que demuestran que, a través de la cooperación y el respeto mutuo, se puede construir un camino de paz y esperanza para Venezuela».

«Esta es una agenda necesaria que reivindica las relaciones de paz que tenemos con países hermanos del mundo como India. Es una política de paz y no de guerra», cerró su mensaje.