Llegaron las ondas tropicales: Inameh informó cuántas podrían formarse y hasta cuándo durará la temporada

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó del comienzo de la temporada de ondas tropicales del 2026 que estará vigente hasta finales de noviembre.

A través de sus redes sociales, la institución detalló que está prevista la formación de entre 51 y 60 sistemas. Indicó que entre 45 y 50 pueden llegar al país.

Explica el organismo que no todas las ondas generan precipitaciones significativas. Esto dependerá de las condiciones atmosféricas durante su desplazamiento.

Recordó que estos sistemas se originan o solo en las costas de África, sino también en cualquier parte del Atlántico o en el Pacífico oriental tropical.

Por otro lado, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos (NHC), se detectó la formación de la primera onda tropical de la temporada al sureste de las islas de Cabo Verde.

Según el análisis de los modelos de trayectoria, este sistema se desplaza hacia el oeste y se estima que toque el oriente venezolano entre el 5 y 6 de mayo.

¿QUÉ ES UNA ONDA TROPICAL?

Las ondas tropicales, también conocidas como «ondas del este», se caracterizan por ser áreas alargadas de baja presión en forma de «V» invertida.

Se desplazan de este a oeste a través del océano Atlántico central tropica. Genera áreas de nubosidad y tormentas que usualmente se posicionan detrás del eje de la onda.

Aunque frecuentemente se originan en las costas de África, estos sistemas también pueden formarse en cualquier punto del Atlántico Tropical. Incluso se forman en el océano Pacífico oriental.

Las autoridades instan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales. Piden tomar las previsiones pertinentes ante el inicio del ciclo de lluvias asociado a estos sistemas.