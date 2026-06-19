VIDEO | Llegan 259 migrantes en el vuelo 162 de repatriación procedente de EEUU

(EFE).- Un grupo de 259 migrantes venezolanos regresó este viernes a su país en un vuelo de repatriación procedente de Texas, Estados Unidos, informó el programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria.
En un mensaje en Telegram, el programa estatal indicó que, entre el total de retornados, hay 206 hombres, 35 mujeres y 18 menores de edad. Se trata del vuelo número 162.
Los repatriados llegaron al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, y fueron recibidos con los «protocolos necesarios» para asegurar el reencuentro con sus familiares y allegados.
#19Jun | Llegó a Venezuela 🇻🇪 desde Estados Unidos, un vuelo con 259 venezolanos en el marco de la Misión Vuelta a la Patria
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— Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 19, 2026
El pasado lunes, 124 migrantes venezolanos regresaron a su país en un vuelo de repatriación procedente de la ciudad estadounidense de Miami, informó Gran Misión Vuelta a la Patria.
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Un total de 162 vuelos de repatriación, la gran mayoría desde EE.UU., ha aterrizado en Venezuela desde enero del año pasado, cuando Caracas y Washington suscribieron un acuerdo.
El retorno de migrantes a Venezuela se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, que derivó en una operación en la que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a principios de este año.
El Ministerio de Interior indicó a finales de mayo que, desde febrero de 2025, más de 28.000 venezolanos han regresado al país a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria.