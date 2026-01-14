Liberaron al periodista Julio Balza, estuvo más de un año detenido tras cubrir una protesta en Chacao

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa confirmó este miércoles la liberación de Julio Balza, periodista de la organización política Vente Venezuela y colaborador de Caraota Digital.

«Excarcelado el periodista Julio Balza, quien estuvo injustamente detenido un año y cinco días», indicó el organismo en un mensaje divulgado a través de redes sociales.

«La información la confirmó su padre, el también periodista Julio Balza», acotó.

#URGENTE | Excarcelado el periodista Julio Balza, quien estuvo injustamente detenido un año y cinco días. La información fue confirmada por su padre, el también periodista Julio Balza. #14Ene pic.twitter.com/t5SGNBgusL — SNTP (@sntpvenezuela) January 14, 2026

Balza estaba detenido desde el pasado 9 de enero de 2025 cuando funcionarios no identificados lo interceptaron en el municipio Chacao.

El día del arresto, Julio Balza estaba brindando cobertura al evento llevado a cabo por la líder de la oposición María Corina Machado. Según lo revelado por sus padres, lo detuvieron junto a su hermano, a quien liberaron pocas horas después.

«Él es un muchacho bastante joven, dijo que iba rápido a grabar y redactar su información, pero bueno él se subió a la tarima con María Corina y al terminar la marcha cuando iba a retirar el vehículo al Centro Comercial Sambil lo abordaron unos señores vestidos de negro y con capucha y lo detuvieron», relató en aquel momento su padre, entre lágrimas.