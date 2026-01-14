Venezuela

Liberaron al periodista Julio Balza, estuvo más de un año detenido tras cubrir una protesta en Chacao

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Julio Balza

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa confirmó este miércoles la liberación de Julio Balza, periodista de la organización política Vente Venezuela y colaborador de Caraota Digital.

«Excarcelado el periodista Julio Balza, quien estuvo injustamente detenido un año y cinco días», indicó el organismo en un mensaje divulgado a través de redes sociales.

Leer Más

Academia de Medicina pide mejorar vacunación tras alerta de posibles brotes de sarampión
Maduro responde a sanciones de EEUU: «Le daré una condecoración a los que han sido agredidos»
¿Capriles, Henri Falcón y Tomás Guanipa a la AN? Filtraron lista de candidatos de la oposición para las elecciones del 25May

«La información la confirmó su padre, el también periodista Julio Balza», acotó.

Balza estaba detenido desde el pasado 9 de enero de 2025 cuando funcionarios no identificados lo interceptaron en el municipio Chacao

LEA TAMBIÉN: EXCARCELARON A UN GRUPO DE PERIODISTAS ESTE 14ENE, ESTA ES LA LISTA

El día del arresto, Julio Balza estaba brindando cobertura al evento llevado a cabo por la líder de la oposición María Corina Machado. Según lo revelado por sus padres, lo detuvieron junto a su hermano, a quien liberaron pocas horas después.

«Él es un muchacho bastante joven, dijo que iba rápido a grabar y redactar su información, pero bueno él se subió a la tarima con María Corina y al terminar la marcha cuando iba a retirar el vehículo al Centro Comercial Sambil lo abordaron unos señores vestidos de negro y con capucha y lo detuvieron», relató en aquel momento su padre, entre lágrimas.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Delcy Rodríguez dice que han liberado 406 presos políticos en el país y aclaró cuáles personas no entrarán en este proceso
Venezuela
político
Rompió el silencio: Expreso político reveló las condiciones en las que estaban los dos italianos liberados del Rodeo I
Venezuela
Padrino López dice que la Fanb tiene su «honor militar intacto» pese a los ataques de EEUU
Venezuela