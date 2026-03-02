Venezuela

Liberaron a dos miembros del equipo de seguridad de María Corina Machado

Por Carlos Ramiro Chacín
Los presos políticos Milciades Ávila y Edwin Moya, integrantes del equipo de seguridad de la dirigente opositora María Corina Machado, fueron liberados este lunes, según el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela

Ávila y Moya resultaron detenidos en septiembre de 2024, desconociéndose su paradero durante varios días. En medio de la aplicación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, ambos salieron de los calabozos.

«Son dos familias que hoy se reencuentran tras más de un año de secuestro. ¡Seguimos exigiendo la liberación inmediata de todos los presos políticos!», detalló el Comité en su cuenta de X (Twitter).

Ambos estaban detenidos en la cárcel del Rodeo I, al igual que decenas de presos políticos. Tras recibir su libertad, se tomaron una fotografía sosteniendo la bandera de Venezuela.


«Celebramos su liberación, conscientes de que cada excarcelación es un alivio para sus familias y una señal de que la presión y la firmeza dan resultados», indicó, por su parte, Vente Venezuela en sus redes sociales.

OTROS PRESOS EXCARCELADOS

Por otra parte, este lunes se han dado las liberaciones de varios presos políticos. Dos de ellos son los colombianos Reinaldo Emilio Gutiérrez Martínez y su hijo Reinaldo Andrés Gutiérrez, detenido desde octubre del año pasado.

Reinaldo Emilio Gutiérrez era el encargado del mantenimiento de una residencia de campo de la familia Machado desde hace 20 años. Su hijo, por su parte, residía en la ciudad colombiana de Valledupar, pero viajó a Venezuela a visitar a su padre.

Captura de pantalla Noticias RCN

Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, cientos de presos políticos han sido excarcelados, aunque otros cientos permanecen en los calabozos. Según el diputado Jorge Arreaza, las autoridades han recibido más de 9.000 solicitudes de amnistía.

