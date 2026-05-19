Liberaron a 17 presos políticos que estaban en la cárcel de Yare, esto es lo que se sabe

Durante la mañana de este martes se vivieron momentos emotivos a las afueras de la cárcel de Yare tras la liberación de varios presos políticos.

«Bueno, que emoción que nos invade. 17 personas han quedado en libertad. Aquí estamos, recibiendo el milagro de la señora Carmen Navas después de su partida», dijo uno de los voceros de los familiares en el lugar, notablemente emocionado.

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«Fuerza que sí, todos van a ser liberados», añadió al borde del llanto.

Aunque en un principio se habló de 18 liberaciones, finalmente salieron 17 privados de libertad. En videos grabados se observa el momento en que los presos salen vestidos con el tradicional uniforme azul celeste, levantando las manos en señal de celebración, entre aplausos y lágrimas de los familiares presentes.

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Hasta el momento se desconoce bajo qué medidas judiciales habrían quedado en libertad, así como las identidades completas de los beneficiados y los casos a los que estarían vinculados.

Familiares y distintos grupos permanecen atentos a cualquier confirmación adicional y a la identificación de las personas que estarían recuperando su libertad.