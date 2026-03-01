Liberado Nahuel Gallo tras pasar 448 días detenido en el país, ya va viajando rumbo a Argentina

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) anunció este domingo que Nahuel Gallo fue liberado gracias a las gestiones que adelanto el organismo gaucho.

En este sentido, la AFA agradeció a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, «por su sensibilidad y disposición para atender esta situación».

Para la federación, esto es una muestra «que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura».

Asimismo, reconocieron las gestiones de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), quien facilitó el acercamiento con el Ejecutivo venezolano «reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones».

MARÍA ALEXANDRA GÓMEZ CONFIRMÓ LA NOTICIA

La esposa de Nahuel Gallo, detenido en el país el 8 de diciembre de 2024, anunció este domingo que el gendarme argentino fue liberado y se encuentra viajando rumbo a su país.

«Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados», escribió Gómez en una publicación realizada en su cuenta de X (Twitter).

«Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas. Gracias a todos por estar pendientes», agregó la mujer.

Minutos antes Gómez había advertido que desconocía el paradero de su esposo, tras los rumores difundidos en las redes sociales sobre su excarcelación.

«A esta hora no tenemos mayor información sobre el paradero de Nahuel Gallo, pero estamos esperando noticias positivas después de 448 días de injusticias», dijo en un otros post de X.

GALLO TRASLADADO TRAS VISITA DE DIPLOMÁTICOS

Por su parte, el periodista Seir Contreras advirtió sobre el traslado de Nahuel Gallo a un lugar «desconocido». Esto habría ocurrido tras una supuesta visita diplomática a los presos políticos extranjeros recluidos en El Rodeo.

De acuerdo a lo publicado por Contreras en sus redes sociales, el gendarme argentino «se despidió de sus compañeros y fue trasladado con rumbo desconocido». No obstante, aseguró que Gallo estaría por recuperar su libertad, como finalmente ocurrió.