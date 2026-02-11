Laura Dogu revela detalles de la reunión del secretario de Energía de EEUU con Delcy Rodríguez

La encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, reveló detalles sobre la reunión que tuvieron este martes el secretario de Energía norteamericano, Chris Wright, y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Dogu publicó un breve mensaje en la cuenta de la Embajada en Caracas en X (Twitter). La diplomática subrayó que el encuentro se centró en los planes que tiene el presidente estadounidense, Donald Trump, para Venezuela.

«Visitamos el Palacio de Miraflores, en Caracas, donde sostuvimos conversaciones con las autoridades interinas para avanzar en el plan de tres fases de la Administración Trump: estabilización, recuperación y reconciliación, y transición», dijo Dogu.

El @Energy @SecretaryWright y yo visitamos el Palacio de Miraflores, en Caracas, donde sostuvimos conversaciones con las autoridades interinas para avanzar en el plan de tres fases de la Administración Trump: estabilización, recuperación y reconciliación, y transición. – LFD



La diplomática publicó una fotografía en donde se puede ver a Wright y Rodríguez estrechando sus manos en Miraflores. También estuvieron presentes Félix Plasencia, representante ante Estados Unidos, y Héctor Obregón, presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

DOGU: «ES UNA VISITA CLAVE»

Más temprano, Dogu le dio la bienvenida Wright desde el propio Aeropuerto Internacional de Maiquetía. «Su visita es clave para avanzar la visión de Trump de una Venezuela próspera», agregó.

«El sector privado estadounidense será fundamental para impulsar el sector petrolero, modernizar la red eléctrica y desbloquear el enorme potencial de Venezuela», añadió Dogu en su cuenta de X (Twitter).

Durante su estancia en Venezuela, Wright visitará el jueves yacimientos petroleros en el estado Anzoátegui, a la vez que avanza en el «histórico acuerdo energético» entre ambos países. También se reunirá con «líderes empresariales de los principales sectores y el pueblo venezolano».

Por su parte, el gobierno venezolano afirmó que buscaban «revisar una agenda energética beneficiosa para ambas naciones». También subrayó que la reunión se dará en el «marco de la soberanía energética de la nación bolivariana y las relaciones históricas bilaterales».