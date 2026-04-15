«Mi asignación temporal está llegando a su fin»: Laura Dogu confirmó que dejará la Embajada de EEUU en Caracas

Laura Dogu confirmó este miércoles que dejará su cargo como encargada de negocios interina de la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

La noticia la dio a conocer a través de las redes sociales de la sede diplomática, un día después de que un portavoz del Departamento de Estado desmintiera las versiones que circulaban en medios de comunicación venezolanos e internacionales sobre una supuesta sustitución de Laura Dogu.

«Mi asignación temporal en Caracas está llegando a su fin, y regresaré a mi puesto anterior como Asesora de Política Exterior del Jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos», acotó.

pic.twitter.com/4ffLtwmlHl — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) April 15, 2026

En ese sentido, Dogu sostuvo que está «profundamente agradecida» con el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, «por confiarme la tarea de liderar la implementación de su plan aquí en Venezuela, y de representar a los Estados Unidos durante este momento histórico, mientras construimos una relación sólida entre nuestros dos países».

Asimismo, informó que John Barrett llegará próximamente a Venezuela para desempeñarse como el próximo encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas.

«El equipo en Caracas continuará avanzando el plan de tres fases del Presidente y del Secretario durante esta nueva etapa de las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela, en beneficio del pueblo estadounidense y del pueblo venezolano», expresó.