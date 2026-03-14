Venezuela

Laser Airlines reactivará vuelos directos entre Caracas y Santo Domingo a partir de esta fecha

Lohena Reveron
Por Lohena Reveron
2 Min de Lectura
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Laser Airlines reactivará vuelos directos entre Caracas y Santo Domingo a partir de esta fecha
Laser Airlines reactivará vuelos directos entre Caracas y Santo Domingo a partir de esta fecha

La aerolínea Laser Airlines anunció la reactivación de su vuelo directo entre Caracas y Santo Domingo, en República Dominicana.

La fecha prevista sería a partir del 18 de marzo de 2026, lo que permitirá reforzar la conectividad aérea entre ambos destinos.

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Desde septiembre del 2024, la aerolínea mantuvo la conectividad hacia República Dominicana mediante una ruta alterna con escala en Curazao.

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Es preciso destacar que con la reactivación de la operación sin escalas entre Caracas y Santo Domingo, la compañía vuelve a ofrecer un trayecto directo que optimiza los tiempos de viaje y facilita la movilidad de los pasajeros entre ambas ciudades.

La ruta contará con tres frecuencias semanales, operadas los miércoles, viernes y domingos, bajo el siguiente itinerario:

  • Vuelo saliendo desde Caracas (CCS) 11:30 – llegando a Santo Domingo (SDQ) 13:00.
  • Vuelo saliendo desde Santo Domingo (SDQ) 14:30 – llegando a Caracas (CCS) 16:00.

En cuanto a la franquicia de equipaje, los pasajeros dispondrán de las siguientes opciones:

  • Clase Business: dos maletas de 23 kg cada una más 8 kg de equipaje de mano.
  • Clase Turista: una maleta de 32 kg más 8 kg de equipaje de mano.

Adicionalmente, la aerolínea mantiene disponibles diversos servicios especiales, entre ellos la selección y comercialización de asientos, servicio VIP y pase prioritario, transporte de mascotas de apoyo emocional (hasta 8 kg) y servicio de traslado de menores sin acompañante.

La reactivación de esta ruta directa, Laser Airlines continúa fortaleciendo su red de destinos en el Caribe y ampliando las opciones de conectividad internacional para los pasajeros que viajan entre Caracas y Santo Domingo, tanto por motivos turísticos como comerciales.

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