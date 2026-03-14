Laser Airlines reactivará vuelos directos entre Caracas y Santo Domingo a partir de esta fecha

La aerolínea Laser Airlines anunció la reactivación de su vuelo directo entre Caracas y Santo Domingo, en República Dominicana.

La fecha prevista sería a partir del 18 de marzo de 2026, lo que permitirá reforzar la conectividad aérea entre ambos destinos.

Desde septiembre del 2024, la aerolínea mantuvo la conectividad hacia República Dominicana mediante una ruta alterna con escala en Curazao.

Es preciso destacar que con la reactivación de la operación sin escalas entre Caracas y Santo Domingo, la compañía vuelve a ofrecer un trayecto directo que optimiza los tiempos de viaje y facilita la movilidad de los pasajeros entre ambas ciudades.

La ruta contará con tres frecuencias semanales, operadas los miércoles, viernes y domingos, bajo el siguiente itinerario:

Vuelo saliendo desde Caracas (CCS) 11:30 – llegando a Santo Domingo (SDQ) 13:00.

Vuelo saliendo desde Santo Domingo (SDQ) 14:30 – llegando a Caracas (CCS) 16:00.

En cuanto a la franquicia de equipaje, los pasajeros dispondrán de las siguientes opciones:

Clase Business: dos maletas de 23 kg cada una más 8 kg de equipaje de mano.

Clase Turista: una maleta de 32 kg más 8 kg de equipaje de mano.

Adicionalmente, la aerolínea mantiene disponibles diversos servicios especiales, entre ellos la selección y comercialización de asientos, servicio VIP y pase prioritario, transporte de mascotas de apoyo emocional (hasta 8 kg) y servicio de traslado de menores sin acompañante.

La reactivación de esta ruta directa, Laser Airlines continúa fortaleciendo su red de destinos en el Caribe y ampliando las opciones de conectividad internacional para los pasajeros que viajan entre Caracas y Santo Domingo, tanto por motivos turísticos como comerciales.