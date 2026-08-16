Las recomendaciones de un experto ante el aumento de afecciones respiratorias relacionadas al COVID-19 y la influenza en el país

En el país se han detectado nuevos casos de afecciones respiratorias entre COVID-19 e influenza, advirtió el infectólogo, Julio Castro, quien explicó que debido a que los síntomas de estas enfermedades son similares, no se puede diferenciar.

“Hemos detectado nuevos casos de COVID-19 e influenza y por los síntomas no se puede diferenciar entre un virus y otro”, dijo en Mundo UR.

Destacó que es importante tomar en cuenta la incidencia de ambos virus, por los efectos sobre el cuerpo. Igualmente, dijo que rondan otro tipo de patologías menos relevantes como el rinovirus y el adenovirus.

Pero, en el caso de COVID e influenza, aclaró que los efectos son un poco más notorios, por lo que los pacientes presentan más debilidad. Dijo que puede haber cansancio y malestar un poco más acentuado que el de una gripe normal.

“Si al tercer día usted se siente peor que en el segundo, debe acudir al médico. Vaya, revísese y hágase una prueba, porque es importante tener el diagnóstico de estos dos virus”.

Por ello, Julio Castro recomendó a quien tiene síntomas más allá de un resfriado, “rse a su casa y mantenerse en aislamiento respiratorio, durante 3 a 5 días”.

También dijo que quienes presenten los síntomas deben usar tapabocas por cortesía para no contagiar a otros.

Sin embargo, aclaró que el uso obligatorio ya no aplica para espacios abiertos, metros o el hogar si se está sano.

Pero, enfatizó que siempre es necesaria la protección del personal médico, manteniendo el uso estricto de tapabocas en entornos de salud al atender pacientes con síntomas.