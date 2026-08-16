Las razones por las que se habría registrado una caída en los depósitos bancarios de julio

El impacto de la elevada demanda de divisas en el mercado cambiario durante el mes de julio ocasionó una baja en los depósitos del público en la banca venezolana de -2,8%, informó la firma Aristimuño Herrera & Asociados.

Según esta fuente, reseñada por Banca y Negocios, en el séptimo mes del año, estos depósitos bajaron a un total de 4,9 billones de bolívares, en relación con el mes anterior,

Por su parte, el director de la firma, César Aristimuño, explicó que este resultado también obedece a la restricción de la emisión de liquidez en bolívares que viene aplicando el Banco Central de Venezuela (BCV). El objetivo de contener las presiones inflacionarias y sobre la demanda de divisas.

Asimismo, los depósitos denominados en moneda extranjera también descendieron en julio en -14,09%. Pasaron 2,6 billones en junio a 2,3 billones de bolívares en julio.

Expresados en moneda extranjera, los depósitos totales terminaron julio en 6.562,39 millones de dólares.

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Sin embargo, en términos interanuales las captaciones del público en bolívares reportaron un incremento de 666,5%, de acuerdo a la mencionada firma de análisis financiero.

En consecuencia, un menor flujo de depósitos hacia el sistema bancario incide negativamente en el volumen de liquidez del sector. Esto ocurre porque la banca está sometida a una fuerte presión derivada del elevado encaje legal vigente.