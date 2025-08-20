Las polémicas declaraciones de Tania Díaz: «Nos vamos a comer a los mercenarios que se atrevan a pisar esta patria»

La diputada de la Asamblea Nacional, Tania Díaz, rechazó este martes las «campañas comunicacionales» que se estarían llevando a cabo desde los Estados Unidos en los últimos días.

«La historia del Cártel de los Soles ya lo conocemos, se trata de una historia montada sin razón jurídica, sin razón diplomática y sin razón informativa. Quienes prendan la televisión en Estados Unidos van a ver como primera noticia algo que no tiene lógica, un absurdo desde todo punto de vista, pero que se impone como verdad absoluta gracias al poder del conglomerado de los medios de comunicación», dijo durante una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional.

Díaz habló con motivo de la presentación del «proyecto de acuerdo en respaldo y defensa de la soberanía, la protección del territorio, las instituciones venezolanas y la paz».

Además, envió una severa advertencia a las autoridades de los Estados Unidos.

«Hemos visto cosas que aunque a nosotros nos den risa las posicionan como una verdad absoluta. La señora Pamela Bondi, fiscal general de Estados Unidos ha dicho muchas mentiras, como decir que aquí en Venezuela nos estamos comiendo los animales del zoológico porque estamos pasando hambre. Los únicos animales que nos vamos a comer son los mercenarios que se atrevan a pisar esta patria, ahí si vamos a por ellos», acotó.

LO QUE DIJO TANIA DÍAZ

En este sentido, afirmó que el gobierno de Donald Trump intenta sembrar el caos en la región. «Se trata de un solo propósito, que nosotros en el sur se genere una situación de caos. Lo que han querido siempre es que nosotros los pueblos del sur paguemos el precio de su crisis. No hayan como tapar la podredumbre que tienen como sociedad, tienen a un pueblo drogado en la calle».

«Ahora han puesto el blanco sobre Venezuela, por eso imponen la narrativa gris, que es una narrativa para la guerra, que pretende crear condiciones políticas críticas para cualquier acción como lo han dicho los voceros del gobierno norteamericano. Entonces se presentan como una verdad absoluta pero no tiene ningún asidero y lo que buscan es deslegitimar a los gobiernos», continuó.

«Ese discurso de muerte que disfrazan de legalidad está en este momento desplegado en todo el mundo occidental», añadió.