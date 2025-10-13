Venezuela

Las impactantes fotos del Baile en Candela en la Montaña de Sorte, Yaracuy

Lohena Reveron
Lohena Reveron
El tradicional Baile en Candela que se celebra a la medianoche de cada 12 de octubre, no deja de impactar a propios y turistas. Este 2025 fue precedido por un inusual aguacero, que algunos interpretaron como “una señal”, pero aún no la descifran.

Miles de personas que llegaron de diferentes partes de Venezuela, se congregaron en el Monumento Natural Cerro María Lionza, en Chivacoa, estado Yaracuy. Los mueven sus creencias y la devoción por las distintas cortes que ahí se manifiestan.

Foto: @carolaincaraballlo

A las 11:30 del 11 del octubre comienzan los actos sagrados en torno al Baile en Candela, ocurre a los pies de la escultura de María Lionza, obra de Alejandro Colina, creada en 1951 y traslada a Yaracuy en 2022 tras ser declarada Patrimonio Nacional.

Alrededor, cientos de personas observan con curiosidad y asombro, mientras danzantes, materias y bancos se preparan para el ritual anual: bailar sobre brasas.

La ceremonia se extienden por alrededor de tres horas, donde médiums reciben espíritus de diferentes cortes. Una mezcla de creencias indígenas, africanas y católicas.

Para este 2025 autoridades estiman que acudieron al monumento entre 25 mil y 30 mil personas, según anunció Juan Parada, autoridad única de Cultura, quien destacó que en los próximos meses se espera que Yaracuy reciba la certificación del Culto a María Lionza como Patrimonio Cultural Inmaterial de Venezuela.

Agradecimientos especiales por esta cobertura periodística a la Corporación Yaracuyana de Turismo (Coryatur), Gobernador Leonardo Intonci, y al Hotel Hostería Colonial. 

Fotos: Carolain Caraballo. 

Foto: @carolaincaraballlo
Foto: @carolaincaraballlo
Foto: @carolaincaraballlo
Foto: @carolaincaraballlo
Foto: @carolaincaraballlo
Foto: @carolaincaraballlo

 

