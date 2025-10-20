Las fotos que publicó Carmen Meléndez de su «audiencia» con el papa León XIV

La alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, Carmen Meléndez publicó este lunes varias fotografías de una audiencia con el papa León XIV, un día después de la canonización de José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles.

Meléndez encabezó la delegación gubernamental que presenció la canonización desde la Ciudad del Vaticano. Este miércoles, acompañada por diputados, peregrinos y otros funcionarios, estuvo presente en el aula Pablo VI.

«Hemos sostenido una audiencia con el Papa León XIV, en el Vaticano, como parte de esta jornada de fe, en la que han participado los feligreses de los seis países que tenemos ahora nuevos santos», dijo Meléndez en su cuenta de Instagram.

La alcaldesa también publicó casi 20 fotografías de la delegación en el aula Pablo VI. En las imágenes se puede ver al papa León XIV, a peregrinos de distintas partes del mundo y a la delegación gubernamental con banderas venezolanas.

MELÉNDEZ DESTACÓ A LOS SANTOS

La alcaldesa no dudó en destacar la canonización de los dos primeros santos venezolanos. «El doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles son nuestra mayor inspiración», apuntó Meléndez en el post.

«Ha sido un encuentro maravilloso, un compartir histórico, en el que, como delegación de Venezuela, nos hemos sentido verdaderamente muy orgullosos», concluyó Meléndez.

Durante su alocución, el papa León XIV pidió que los peregrinos tomen a José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles como ejemplos para afrontar las problemáticas de la vida. «Deseo que regresen a vuestras tierras con el corazón lleno de gratitud», agregó.