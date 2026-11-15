«Se convirtió en un trofeo»: Las confesiones de la hija de alias ‘El Koki’ durante reveladora entrevista

La noche de este sábado 14 de noviembre, el periodista Luis Olavarrieta publicó una entrevista que le hizo a Yarián Revete, hija de Carlos Revete alias ‘El Koki’, fallecido líder de la mega banda de la Cota 905.

En su relato, la joven contó que luego ser uno de los hombres más poderosos del mundo delincuencial, su padre se convirtió en una especie de trofeo para los cuerpos de seguridad, que terminaron por atraparlo y acabar con su vida.

CÓMO ERA ‘EL KOKI’

Yarián contó que ‘El KokI’ “era muy inteligente” y “le gustaba lo bueno”, pero dijo que creció en una situación de “pobreza extrema”. Esto, al punto de que o “estudiaba o comía”. De hecho, dijo que solamente estudió hasta segundo año de bachillerato.

Dijo que a su padre “desde muy pequeño le gustaba jugar caballos y hacer apuestas” porque “era muy hábil”.

Hasta que “se cruza con mi mamá cuando ella tenía 16 años. Fue una relación que no aprobaban porque andaba en malos pasos, se estaba desviado del camino”, dijo.

Incluso indicó que tenía un tío que formaba parte de la banda conocida como ‘Los Inversionistas’, de la cual su padre ya formaba parte.

“Ya estaba armado para cuidarse”, señaló, al tiempo que recordó que ‘El Koki’ comenzó a tener rivalidad con los otros barrios.

Contó que su padre y su madre se mudaron del barrio a Propatria, porque su mamá “trataba de alejarlo de los problemas, las apuestas, los caballos, los enemigos y los conflictos”.

Sin embargo, afirmó que su mamá, al ver que Revete no se alejaba de los problemas, tomó la decisión de alejarse. Sobre todo porque Yarián ya había nacido y no quería que la vida de su pareja la afectara.

“Ella quería que yo viviera una vida normal, que pudiera estudiar, que la vida de mi papá no afectara la mía. Por eso mi mamá decidió separarse de él”, indicó la joven.

Paralelamente, Yarián contó que a su tío le disparan, lo dejan parapléjico y lo meten preso, por lo que la banda se queda sin líder. Por ello, su papá decidió tomar el mando.

“Son esas decisiones de no retorno… Mi papá toma venganza contra la persona que atentó contra mi tío y de allí para adelante se va conociendo la historia”, afirmó.

EL HOMBRE MÁS PELIGROSO

Ante la pregunta de cómo se sintió al saber que su padre era catalogado como “el hombre más peligroso”, dijo que para ella fue “algo fuerte, no lo voy a negar”.

“Para mí siempre fue un superhéroe, mi ejemplo a seguir, un hombre con un carácter fuerte. Y desde las redes sociales, las noticias, los comentarios en la calle, traté de quedarme con lo que compartí con él. Siempre me dije que lo que los demás piensen no afecten lo que él sembró en mí”, aseveró.

Acerca del origen del apodo de ‘El Koki’, contó que siempre le dijeron así desde niño que, por cabeza grande, por terco. Hasta que se convirtió en su alias, “ya de adulto”.

Admitió que llegó el momento en que no pudo “tapar el sol con un dedo”, ante lo que representaba su papá para la sociedad venezolana. Agregó que ella creció en una especie de burbuja, “hasta que todo explotó”.

Contó que cuando ella le preguntaba si eran ciertas las noticias acerca de él, ‘El Koki’ le respondía: “No creas en eso, todo está bien. Se podía caer el cielo, pero siempre me decía que no estaba pasando nada. Enfócate en tu colegio, todo está bien, solo no salgas”.

También relató que su mamá la protegía y que siempre cuidó mucho la imagen que tenía de su papá.

“Siempre lo cuidó mucho, yo era una niña inocente, yo amo a mi papá. Era mi héroe, íbamos al cine, al parque, de vacaciones, hasta que las salidas comenzaron a disminuir, siempre salíamos los viernes, hasta que un viernes no fue más”, recordó.

LA COTA 905

Dijo que, bajo el mando de su padre, líderes de las bandas tanto de la Cota 905 como de sus alrededores “se volvieron uno solo”.

Contó que, aunque ella y su madre se mudaron del barrio, en el 2011 lo iba a visitar y “había total seguridad, ya no había desorden, ni violencia contra la gente, la gente era respetada, sagrada, nadie te iba a robar no se iban a meter a tu casa. Esto es un lugar de paz”.

Admitió que ‘El Koki’ tomaba la justicia por su mano. “Él hacía lo que las autoridades no hacían”, aseveró.

“Una vez, una madre fue donde mi papá a pedir su ayuda, porque su pareja había abusado de su hija y las autoridades no han hecho nada. Me dijo que, si no tomaba medidas, esto se va a volver una normalidad”, indicó. Poco después, ese hombre fue ejecutado.

La joven afirmó que su vida era normal, con el trabajo de su mamá. “La gente cree que yo tengo lingotes debajo de la cama y no es así”.

Sin embargo, admitió que su papá si tenía relación con gente del Gobierno de Nicolás Maduro, pero no dio nombres.

Aseguro que su papá recibía “constantes” visitas de la gente de Nicolás Maduro, “Él no sabía que se estaba metiendo en la boca del lobo”, expresó.

Y ante la pregunta de si la mega banda recibió poder y armamento de pate del Gobierno, no lo negó. Aseguró que el Gobierno “querían tener un frente de defensa ante una invasión de EEUU o de un golpe de Estado. Quería controlar las masas”.

También dijo que esa especie de “acuerdo” al que llegaron con a banda de su papá “ya era insostenible”, y que al final terminó siendo “una trapa que le tendieron”.