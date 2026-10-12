Lanzan nuevo sistema de becas universitarias para jóvenes prometedores: Así es el proceso y montos

El Ministerio de Educación Universitaria anunció este fin de semana un nuevo programa de becas para estudiantes universitarios. Aquellos jóvenes beneficiados podrían recibir hasta 60 dólares, según las autoridades.

La cartera informó sobre esta medida en su cuenta de Instagram, anunciando de «una gran noticia» para la comunidad estudiantil. «Arranca una nueva etapa con el registro del Programa Nacional de Becas Universitarias», apuntó.

De acuerdo a la publicación, el Ministerio buscará a estudiantes que destaquen entre la comunidad. Algunos de los parámetros a tomar en cuenta serán la excelencia académica, deporte, arte y cultura, situación socioeconómica y si se trata de un preparador.

Los beneficiarios comenzarían a recibir los pagos desde el mismo mes de noviembre, mediante la plataforma Patria. Dependiendo del tabulador establecido por el Ministerio, las becas tendrán distintos montos.

Aquellos estudiantes de modalidad regular podrán recibir becas equivalentes a los 40 dólares, una cifra siete veces mayor al monto actual. Los preparadores universitarios, por su parte, podrían recibir hasta 60 dólares.

REGISTRO PARA LAS BECAS

Las autoridades precisaron que el proceso de registro para el Programa Nacional de Becas Universitarias se extenderá del 9 al 16 de octubre. El Ministerio presentó una página web donde se podrán hacer las postulaciones.

Una vez estén en la página web, los usuarios tendrán que identificar la modalidad a la que se busca postular. También tendrá que crear un perfil de acceso, para el que tendrá que dar sus nombres, apellidos, número de cédula y correo electrónico.

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El Ministerio afirmó que busca reforma el sistema de becas, sustituyendo el esquema de asignación presencial. Con esta nueva página web, abren un método técnico y digitalizado que simplificaría el proceso administrativo.