Lancheros de Chichiriviche se declararon en paro y exigieron libertad para compañero acusado de asesinar a turista asiático

Los lancheros del parque Nacional Morrocoy se declararon en paro tras las irregularidades que habría ocurrido en el juicio de uno de sus compañeros, quien ocasionó la muerte de un turista asiático en Cayo Sombrero durante Carnaval.

Luis Romero, presidente de la federación de lancheros y pescadores de Chichiriviche, pidió apoyo al gobernador de la entidad para que el lanchero José Pino salga en libertad plena. «Lo están declarando culpable por un delito que no cometió», dijo.

«Aquí estamos todos paralizados. 21 embarcaderos donde están distribuidas 400 embarcaciones estamos paralizados en apoyo a nuestro amigo José Pino. Hasta que no salga en libertad no habrá actividad en nuestro municipio con respecto a nuestras embarcaciones», advirtió.

Los lancheros destacaron que el turista ingresó a una zona que supera los límites de lo demarcado para los bañistas.

IRREGULARIDADES EN EL JUICIO

Familiares del detenido denunciaron que habría presiones externas que buscan culpar al lanchero.

«El Cicpc hizo la inspección técnica y pusieron que el difunto superó por 38 metros los límites donde se puede estar bañando realmente. Se esperaba que le dieran una medida cautelar bajo presentación», contó este familiar.

«Pero el día de hoy, la fiscal dice que le sale medida cautelar. El expediente arroja que mi hermano lo hizo sin intención y el señor estaba fuera del área. Ellos mandan una minuta a un superior y él les dijo que pusieran homicidio culposo con dolo que quiere decir que fue con intención, ósea que no fue un accidente, cuando todos sabemos que fue un incidente. ¿Quién va a querer llevarse a una persona?», continuó.

En este sentido, aseguró que en estos momentos los órganos de justicia estarían bajo fuertes presiones por este caso.

«El juez difirió más que todo porque esa sentencia no la pueden dar porque no cabe en el expediente, pero de arriba lo están presionando de que tiene que poner eso y no hay manera de refutarlo», concluyó.