La respuesta de Dinorah Figuera a Marco Rubio sobre los tiempos del proceso de negociación

La presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, agradeció el acompañamiento que viene dando el gobierno de los Estados Unidos a la mesa de negociación que está liderando con el gobierno encargado de Delcy Rodríguez.

«Agradecemos al secretario de Estado, de los Estados Unidos, Marco Rubio y a los EEUU por todo el apoyo brindado en el proceso de transición a la democracia en Venezuela», dijo Figuera en respuesta a un mensaje de Rubio en sus redes sociales.

«Desde la representación de la Asamblea Nacional 2015 en la mesa de diálogo, estamos comprometidos en cumplir con la hoja de ruta establecida», indicó.

En este sentido, destacó los esfuerzos que están haciendo. «Esto nos llevará a que Venezuela tenga dos instituciones fundamentales, el TSJ para la administración de Justicia y el CNE para la consolidación del poder electoral».

Agradecemos al @SecRubio y a los EEUU por todo el apoyo brindado en el proceso de transición a la democracia en Venezuela. Desde la representación de la AN2015 en la mesa de diálogo, estamos comprometidos en cumplir con la hoja de ruta establecida. Esto nos llevará a que Venezuela tenga dos instituciones fundamentales, el TSJ para la administración de Justicia y el CNE para la consolidación del poder electoral.

Los venezolanos tendremos elecciones justas, blindadas y democracia plena. — Dinorah Figuera. (@Dinorahfiguera) November 9, 2026

«Los venezolanos tendremos elecciones justas, blindadas y democracia plena», concluyó.

Más temprano, Rubio aseguró que las negociaciones «van en ritmo».

«Si las cosas continúan según lo programado, para tener nuevos magistrados de la Corte Suprema en funciones para mediados del próximo mes, en diciembre», indicó.

«Posteriormente a eso, muy poco después, se creará el nuevo consejo electoral. Estas son dos cosas que son esenciales», asentó.