¿La red social X ya no está bloqueada en el país? Lo que se sabe

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
Este martes comenzaron a circular rumores en redes sociales de que X (Twitter) ya no estaba bloqueada por las principales compañías de telecomunicaciones del país.

Este rumor comenzó después de que algunos de los principales líderes del gobierno, empezando por Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, tuitearan tras casi dos años de inactividad en sus respectivas cuentas.

Según la cuenta especializada en censura VE sin Filtro, el regreso de las principales figuras del gobierno a la red social no significa que la plataforma esté oficialmente habilitada o accesible para la mayoría de la población en el país.

«La red social X sigue bloqueada en Venezuela desde el 8 de agosto de 2024, cuando Nicolás Maduro ordenó su suspensión tras las elecciones presidenciales de ese año. La mayoría de usuarios venezolanos no pueden acceder directamente a X sin herramientas como VPN», indicaron.

«Las publicaciones de funcionarios se ven desde fuera o usando mecanismos de evasión de censura, pero la barrera técnica del bloqueo persiste. Las principales operadoras que prestan servicio de internet en Venezuela mantienen el bloqueo a la red social X, una medida que hemos denunciado como arbitraria y que vulnera los derechos a la libertad de expresión y de acceso a la información», añadieron.

Hace un año, mientras en redes sociales circulaban voces críticas que cuestionaban los resultados electorales, Nicolás Maduro ordenó el bloqueo de X. Tras la orden, CANTV, Movistar, Digitel, Inter, NetUno, Supercable y Airtek restringieron el acceso en toda Venezuela.

A pesar de esto, muchas personas aseguraron que pudieron ingresar la mañana de este miércoles sin necesidad de tener VPN. «Yo si estoy ingresando sin VPN con normalidad en IPhone», dijo un usuario y otro añadió que se trata de un desbloqueo parcial: «Es limitado, se puede cargar datos escrito pero imágenes y videos no llega a cargar, además de la actualización de información suele tardar».

No obstante, otros indicaron: «Yo tengo Digitel y Movistar y tuve que usar igual el VPN» o comentarios al estilo: «No creo, yo accedo con VPN» y «si pude entrar por NetUno y Cantv».

