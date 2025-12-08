La razón por la que los bancos del país no trabajan este 8Dic

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) informó que los bancos no trabajarán este lunes, 8 de diciembre.

De acuerdo a lo establecido en el calendario bancario, esto es por la conmemoración del día de la Inmaculada Concepción.

En ese sentido, el organismo precisó que, al igual que en años previos, la banca y otros sectores no estarán activos por la festividad.

En consecuencia, las autoridades exhortan a los ciudadanos a tomar medidas preventivas y hacer sus diligencias bancarias en días que estén habilitados.

BANCOS MANTENDRÁN SERVICIOS ONLINE

A pesar de que los bancos no trabajan en los feriados, todavía los usuarios pueden emplear algunos de sus servicios. En consecuencia, podrán usar los sistemas mediante vía telefónica o por Internet.

Los usuarios podrán utilizar las consultas, retiros, depósitos y pagos, pero mediante los cajeros automáticos o por sus páginas web. De igual forma, Sudeban recibirá denuncias relacionadas con servicios bancarios.

Este es el último feriado bancario de este año, ya que posteriormente vendrán los feriados por Navidad y Año Nuevo.