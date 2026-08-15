La razón por la que las autoridades suspendieron la Feria Internacional de Barquisimeto 2026

La alcaldía del municipio Iribarren y la Corporación de Turismo de Barquisimeto (Cortubar), anunciaron la suspensión de la Feria Internacional de Barquisimeto en su edición 2026. Se trata de un gesto de solidaridad y empatía hacia los afectados por los terremotos del 24 de junio.

A través de un comunicado, el gobierno municipal, explicó que la medida obedece a la priorización de las tareas de acopio y apoyo logístico derivadas de la emergencia sísmica. Desde que ocurrieron los sismos, en la entidad se han ocupado de recolectar y trasladar provisiones alimenticias, suministros médicos y enseres hacia las áreas más golpeadas.

Sin embargo, indicaron que para conmemorar el 474 aniversario de la capital de Lara, las autoridades implementarán una agenda especial denominada “Barquisimeto Renace”.

Es una forma de celebrar la cultura, la solidaridad y la vida, informaron.

La programación incluirá actividades recreativas, comunitarias y familiares que se llevarán a cabo desde mediados de agosto hasta el próximo 14 de septiembre. En esa fecha se efectuarán las celebraciones centrales de la fundación de la ciudad.

La Feria Internacional de Barquisimeto se celebra desde 1967. Es la máxima festividad cultural y comercial de Barquisimeto, la cual reúne exposiciones industriales, gastronómicas, artesanales y conciertos.