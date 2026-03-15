La propuesta de Conindustria para ajustar la subasta de divisas para todos los sectores productivos del país

El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Tito López, lanzó una nueva propuesta para el mercado nacional de subasta de divisas, advirtiendo que para impulsar el crecimiento de la economía venezolana, estas deben hacerse de manera mensual y cíclica, además de incluir, no solo a los sectores dedicados a la exportación y producción de alimentos y medicamentos, sino a todos los sectores productivos del país.

«Siempre se necesitan envases, tapas, papel, estuches, transformadores en hierro, aluminio, infraestructuras, tecnología; todos los sectores son de suma importancia en el país; tiene que existir un mecanismo que va por la renta petrolera hacia estas áreas industriales», indicó el presidente del gremio en una nota de prensa compartida con los medios de comunicación.

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Asimismo, admitió que estas subastas de divisas han sido muy positivas para la industria nacional, aunque reiteró que muchas áreas no han recibido lo suficiente.

En este sentido, señaló que desde el gremio trabajan en una propuesta de un sistema que tenga en cuenta todo el sector industrial, adelantando que la recién aprobada reforma a la Ley de Hidrocarburos es una garantía para que entren las trasnacionales al país, aumente la renta petrolera y también se traslade hacia el resto de los sectores productivos que conviven dentro de la economía venezolana.

GRANDES EXPECTATIVAS PARA EL 2026

López se mostró optimista de las perspectivas económicas que tiene el país de cara al resto del 2026, donde proyecciones avizoran un crecimiento de dos dígitos en el sector industrial, específicamente 12,7% en promedio, cifra que incluso podría incrementarse, a su juicio, dependiendo de cómo se aplique el plan de financiamiento hacia la industria venezolana y de la fluidez que le den a la subasta de divisas.

«Hay un optimismo que debe ir de la mano con la seguridad. Vemos un año 2026 muy optimista, de crecimiento económico e industrial, que no se traducirá solo en mejoramiento de producción, también en empleos a esta nueva generación de talentos que se incorpora al sector privado laboral, sobre todo, recién graduados universitarios que tendrán sendas oportunidades. Hacemos un llamado a que sumemos eficacia para este renacer», sentenció el presidente de Conindustria.