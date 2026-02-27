La peligrosa modalidad de estafa que están haciendo a través de llamadas: Cicpc emitió una alerta

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, alertó el jueves sobre una peligrosa modalidad de estafa que se da en el país y ofreció varios consejos a la ciudadanía.

Rico sostuvo una entrevista con el medio digital La Iguana TV. Durante su alocución, Rico alertó sobre la evolución de los delitos digitales y citó el caso de una modalidad de estafa en la que el cibercriminal se hace pasar por un funcionario del Cicpc.

«Teníamos un modus operandi de un supuesto comisario que tenía en su perfil una imagen de un distintivo del Cicpc y le pide que usted entregue una clave que va al llegar a su teléfono porque usted está siendo investigado», detalló Rico.

El comisario detalló que los cibercriminales, en algunos casos, alegan que el celular ha sido clonado. «Usted cuando envía ese código que le llega inmediatamente le roban toda la información que pueda tener en WhatsApp», acotó.

CONSEJOS DE RICO

Una vez los cibercriminales reciben el código, suelen usar la información robada para cometer otros delitos. «Lo utilizan para hacerse pasar por usted y solicitarle dinero a todos los contactos que tiene ahí», acotó.

Rico afirmó que esta modalidad es solo una de las tantas que usan los cibercriminales del país. «Cuando te piden información no (lo) creas. Si tienes un problema, acude directamente a la compañía que te presta tu servicio telefónico», acotó.

Ante este escenario, Rico también alertó de casos de ciberacoso, difamación, fraudes, estafas. En ese sentido, exhortó a la ciudadanía a estar atentos a las llamadas y no enviar códigos de verificación bajo ninguna circunstancia.