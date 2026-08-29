La OPSU extendió el lapso para modificar opciones en el Sistema Nacional de Ingresos hasta esta fecha

El Ministerio para la Educación Universitaria, a través de la OPSU, anunció la extensión del plazo para la Fase de Modificación de Opciones del Sistema Nacional de Ingreso (SNI) 2026, hasta el 4 de septiembre. Se trata de una medida dirigida a todos los bachilleres egresados este año y de promociones anteriores que no resultaron asignados en la primera vuelta.

Según confirmó el sitio web de la Universidad de Carabobo, el proceso de rectificación está habilitado en la plataforma oficial desde el 24 de agosto.

Luego de culminar esta etapa, los resultados correspondientes a la segunda fase de adjudicación serán publicados el 7 de septiembre. Mientras que las distintas casas de estudio del país podrán descargar los listados finales de asignación a partir del 10 de septiembre.

EL PROCEDIMIENTO

Los estudiantes deben ingresar al portal web oficial del SNI con sus credenciales de usuario y contraseña. Luego, tienen que consultar el Libro de Opciones para verificar la oferta académica disponible, modificar sus elecciones de carrera y guardar los cambios.

El ministerio también aclaró a los 136.170 aspirantes que no obtuvieron cupo en la primera etapa que su certificado de participación del SNI mantiene plena validez para tramitar su ingreso en otras universidades.

Estas opciones son: Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), la Universidad Nacional Abierta (UNA) y la Misión Sucre. Destacó que existen más de 71.500 alternativas universitarias disponibles para garantizar la continuidad de sus estudios.

Por otro lado, el despacho ofreció un balance general del SNI 2026. Dijo que un total de 258.204 estudiantes avanzan hacia la educación superior en esta cohorte.

En este sentido, resaltó que 9 de cada 10 postulantes lograron la adjudicación en alguna de las opciones seleccionadas. Asimismo, el organismo detalló que 54,3 % de los cupos los asignaron a mujeres; mientras que el 74,8 % de los estudiantes beneficiados proviene de liceos públicos de todo el territorio nacional.