La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y la empresa filandesa Nokia, sostuvieron encuentro para presentar soluciones de conectividad, infraestructura de redes y nuevas tecnologías para Venezuela.

La reunión estuvo encabezada por el director general de Conatel, Enrique José Quintana Sifontes, junto a su equipo de trabajo, y permitió abordar distintas propuestas relacionadas con el fortalecimiento de la infraestructura de conectividad y la evolución hacia nuevas generaciones de redes móviles.

Durante la jornada, Nokia presentó soluciones que abarcan tecnologías de acceso fijo y móvil, redes de transporte, infraestructura de núcleo de red (Core) y conectividad para centros de datos, áreas fundamentales para ampliar la capacidad y mejorar el funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones.

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REDES 5G Y 6G PARA VENEZUELA

Uno de los principales temas abordados fue el desarrollo de las redes 5G y 6G, así como la gestión del espectro radioeléctrico. En este contexto, la compañía destacó el papel de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y del Proyecto de Asociación de Tercera Generación (3GPP) en los procesos de armonización y estandarización de las tecnologías de comunicación.

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Asimismo, se analizaron herramientas como el network slicing, una tecnología que permite dividir virtualmente una misma infraestructura de red para asignar recursos específicos a diferentes aplicaciones y servicios, según sus necesidades de conectividad.

La empresa también expuso las posibilidades de utilización de bandas milimétricas, especialmente en entornos que requieren una elevada capacidad de transmisión de datos, como estadios y espacios con alta concentración de usuarios.

La reunión se enmarca en los espacios de intercambio técnico que mantiene Conatel con empresas del sector, orientados a conocer nuevas propuestas y evaluar tecnologías que puedan contribuir al desarrollo de las telecomunicaciones en Venezuela.