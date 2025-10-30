La multa que tendrán que pagar quienes orinen en espacios públicos en Caracas

Las autoridades del municipio Libertador de Caracas anunciaron que los habitantes enfrentarán una multa de hasta 30 euros en caso de que orinen en los espacios públicos de la ciudad capital.

La Policía de Libertador impulsó esta medida, de acuerdo a El Universal. Todo parece indicar que las autoridades buscan erradicar esta práctica que, lamentablemente, es recurrente en varios rincones de Caracas.

Cabe destacar que la multa está establecida en euros. Se trata de una cifra equivalente a unos 35 dólares o 7.690 bolívares, según la tasa oficial establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV) para este miércoles.

La normativa establece que la multa deberá cancelarse en bolívares, con base a la tasa de cambio oficial del día. Se desconoce si los ciudadanos podrían enfrentar otras sanciones en caso de ser reincidentes.

DETALLES DE LA MULTA

La policía municipal afirmó que esta multa está basada en el Artículo 25 de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana del Municipio Bolivariano Libertador. También aclaró que no buscan disuadir a los ciudadanos, sino educarlos sobre el uso responsable de los espacios.

Las autoridades recordaron que el numeral 6 de la Ordenanza menciona la «realización de necesidades fisiológicas en áreas como aceras, plazas o bulevares». Se trata de una «infracción a la moral y las buenas costumbres».

A finales del año pasado, las autoridades municipales establecieron una multa por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública de la ciudad. Al igual que en el caso de quienes orinen en la calle, la cifra será de 30 euros o su equivalente en bolívares.