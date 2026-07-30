La morosidad en los condominios: ¿Cómo afecta en las reparaciones y qué hacer con esos vecinos que no pagan?

Muchos son los daños sufridos en los edificios tras los terremotos, pero realmente cuáles son las herramientas que pueden tomar en cuenta los condominios para cubrir económicamente los daños y más con la situación del país.

Ante esto, la abogada María Alejandra Parra, especialista en materia de condominios, señaló durante una entrevista con Caraota Digital que primero «hay que diagnosticar cuáles son los daños, establecer la estimación del costo de las reparaciones y buscar presupuestos».

Asimismo, indicó que los condominios pueden acordar con los proveedores y negociar los pagos.

«Es de suma importancia establecer las prioridades de estas reparaciones para que no se haga inviable ejecutar las obras», dijo.

LA MOROSIDAD EN LOS CONDOMINIOS

Sin embargo, la morosidad en los condominios juega un rol clave en estas reparaciones ya que «afecta directamente la operatividad, el mantenimiento y la calidad de vida en nuestro condominio».

«Cumplir con esta obligación económica de forma puntual no es solo un deber legal basado en la premisa jurídica de honrar los compromisos tal como fueron contraídos. Es también un reflejo de nuestros valores ciudadanos y del respeto hacia el hogar común que compartimos», comentó Parra.

Además, resaltó que del pago oportuno de todos depende la salud financiera y estructural de un edificio.

«Como yo siempre digo: ninguno de nosotros está exento de atravesar por una circunstancia adversa que nos impida cumplir. Por ello el llamado a la consciencia viene acompañado de soluciones. Si presenta dificultades para pagar, le invitamos a acercarse a la Administración para exponer su caso y acordar un convenio de pago viable que le permita ponerse al día. El compromiso debe ser mutuo», comentó.

ETAPAS DE COBRANZA

Aunque sostuvo que para garantizar la estabilidad del edificio, la junta de condominio puede aplicar etapas de cobranza estructurado:

Primera instancia (Cobranza interna): Orientada a la conciliación mediante campañas de concienciación, jornadas especiales, publicación de cuentas por cobrar en cartelera, ascensores y dar un reconocimiento a los copropietarios solventes. En esta fase inicial se resuelve la mayoría de los casos, es la primera capa.

Segunda instancia (Cobranza extrajudicial): Si no se reporta intención de pago o acuerdo en los tiempos previstos, el caso se remite al abogado para gestionar el cobro extrajudicial.

Tercera instancia (Vía judicial): Como último recurso ante la falta de voluntad, se procede a la demanda por cobro de bolívares en los tribunales competentes. Este proceso legal está respaldado y puede poner en riesgo la propiedad del inmueble mediante un remate judicial.

EL ROL DE LA ADMINISTRADORA

María Alejandra Parra señaló que el rol de la administradora en este momento es fundamental.

Destacó que «es el agente idóneo para apoyar a la comunidad a planificar, organizar, guiar en la toma de decisiones y en la ejecución de estas».