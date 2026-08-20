La millonaria cifra que inyectará el BCV mensualmente al mercado cambiario, según las estimaciones de dos economistas

El Banco Central de Venezuela (BCV) colocará mensualmente más de 1.200 millones de dólares a través de las mesas de cambio para el segundo semestre de 2026, dependiendo del comportamiento del mercado, las variables económicas y los ingresos petroleros al país.

De acuerdo con el análisis de los economistas Hermes Pérez y Luis Crespo reseñado por el medio de comunicación Bitácora Económica, se colocaría mensualmente entre 1.200 y 1.800 millones de dólares.

«La decisión del monto de las intervenciones tiene un componente que trasciende lo económico, y está vinculado con el deseo de los hacedores de políticas públicas. Si nos atenemos a las cifras observadas, podríamos estimar un monto mensual entre 1.200 y 1.800 millones de dólares al mes. También el volumen vendido depende en gran medida de los ingresos petroleros, que se han visto beneficiados por el conflicto asociado con el estrecho de Ormuz», precisó Pérez.

El también profesor de la Universidad Metropolitana enfatizó que, si los precios del petróleo en el mercado internacional caen, es probable que los montos vendidos por el BCV al mercado cambiario desciendan.

Pérez señaló que entre febrero y agosto de 2026 el BCV colocó unos 10.500 millones de dólares a través de las mesas de cambio. La cifra supera los 7.231 millones de dólares vendidos durante todo 2025, aunque se mantiene por debajo de los 13.238 millones de dólares registrados en 2024 fueron 13.238 millones de dólares.

A su juicio, estos 10.500 millones de dólares significa un monto «bien elevado que no está enmarcado en una política económica coherente que cuente con esfuerzos coordinados desde el frente fiscal y monetario. Sería bien útil y necesario contar con un programa de ajuste que cuente con el respaldo del FMI (Fondo Monetario Internacional). Hasta ahora no hemos visto eso».

«SUPERA LO REGISTRADO EN 2025»

En tanto, el economista Luis Crespo señaló que en vista de que «el propio Banco Central de Venezuela hablaba de cifras, podemos identificar un intervalo entre 1.500 y 1.800 millones de dólares dependiendo del comportamiento del mercado».

Detalló que hasta la fecha el BCV ha destinado aproximadamente 9.200 millones de dólares a las mesas de cambio, un monto que supera lo registrado durante 2025. «Todo esto también está correlacionado con los niveles de ingresos que pueda obtener la nación».

Reiteró, que en lo que va de 2026 ha sido significativo la oferta mensual, que ha estado realizando el BCV.

«Sorprendió el mes de julio con una oferta de aproximadamente 2.200 millones de dólares y todavía quedan cinco meses en el año y esperemos que el mercado logre estabilizarse, se definan las estrategias cambiarias, monetarias y fiscales que coadyuven a eso. Si no se corrigen los problemas estructurales, realmente este será un desaguadero de los ingresos de la nación», advirtió Crespo.

BRECHA CAMBIARIA

En los últimos dos meses, la brecha cambiaria se ha reducido entre 20 % y 40 %, una tendencia que ha sido valorada positivamente por los economistas.

No obstante, las distorsiones económicas persisten en el mercado venezolano, donde coexisten el tipo de cambio oficial establecido por el BCV para el dólar y el euro con referencias como Binance, Zelle y la tasa del mercado paralelo.

«Venezuela tiene graves distorsiones económicas y no cuenta con un programa integral diseñado para abatir la raíz de sus problemas. La brecha se redujo elevando el monto y la frecuencia de las intervenciones, y permitiendo una mayor depreciación de la moneda», explicó Pérez.

Destacó que el problema de fondo es la existencia de una inflación elevada y crónica que sufre Venezuela desde más de una década.

«En este caso, es un problema estructural lo que ocurre con el mercado cambiario venezolano. Hay expectativas sobre los lineamientos del diseño de las políticas económicas y todavía se observa una presión al mercado inflacionario y cambiario por los desequilibrios monetarios, la indisciplina monetaria del Banco Central y la indisciplina fiscal», comentó Crespo.