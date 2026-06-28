«La mandé al diablo»: La reacción viral del topo mayor mexicano tras la insólita petición de una periodista venezolana

Héctor Méndez, el topo mayor mexicano que presta apoyo en las labores de rescate en Venezuela tras los terremotos, denunció que una periodista local le pidió que «agradeciera» a la presidenta de su país, Claudia Sheinbaum, en medio de las labores de búsqueda, acción que causó enojo en el señor de 80 años.

«En un momento dado tienes que regañar a alguien. Llegó una muchacha de una televisora local, no quiero decir de qué medio, y me dijo que tenía que decir esto y agradecer a tu presidenta», dijo.

En ese sentido, compartió cuál fue su reacción y cómo respondió a esta persona. «Mire, mija, te voy a decir una cosa, tengo 80 años y no me vas a venir a decir qué decir. No eres jefa, yo no soy político, soy rescatista, soy voluntario, soy sociedad civil y no me vas a decir qué diga», expresó.

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Y agregó: «Yo estaba encabr*nado, la mandé al diablo». Acto seguido, detalló que habló con los jefes de la periodista y reconoció que la maltrató. Sin embargo, el topo mayor defendió su postura.

«¿Cómo se le ocurre decirle a un p*nche viejo lo que tiene que decir? ¿Usted qué mi*rda tiene en la cabeza? Discúlpame… Así debe ser, tienes que tener autoridad», sentenció el señor.

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Méndez ha servido en incontables catástrofes internacionales, de las cuales tres han sido en Venezuela. El abuelo de 80 años ayudó en el país por primera vez en 1997 para ayudar en las labores de búsqueda tras el terremoto de Cariaco, regresó en 1999 para colaborar en la tragedia de Vargas y, ahora, presta su apoyo tras los terremotos.

Asimismo, es el fundador de Topos Aztecas, un grupo internacional de rescatistas, profesión a la que se dedicó luego del terremoto de México de 1985, en el que tuvo que buscar a su hermano y por fortuna lo encontró con vida.