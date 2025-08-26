«La libertad no es un premio, es un derecho»: El mensaje de la Plataforma Unitaria tras recientes excarcelaciones

La Plataforma Unitaria Democrática ratificó su lucha por la libertad de cada preso político en Venezuela, así como su compromiso con la defensa «de la decisión soberana expresada de manera pacífica y contundente el 28 de julio de 2024».

«Nuestra lucha seguirá por la libertad de cada inocente que aún permanece injustamente tras las rejas, a quienes se les violan sistemáticamente sus derechos humanos; por el reencuentro de cada familia venezolana; y por la construcción de la Venezuela justa, libre y democrática que todos soñamos y merecemos», indicó.

La organización política acotó que «la libertad no es un premio: es un derecho», tras las recientes excarcelaciones de 13 presos en el país.

«Cada liberación de un inocente es una victoria que llena de fuerza y esperanza a nuestro pueblo, porque significa el reencuentro de un hijo, un padre, un hermano o una madre con su familia», añadió la Plataforma Unitaria.

Sin embargo, rechazó con firmeza que algunos «pretendan convertir ese doloroso proceso en un trofeo político».

La libertad no es un premio: es un derecho. #Comunicado pic.twitter.com/ZbqPw59k8E — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) August 26, 2025

LA PLATAFORMA UNITARIA Y EL CAMBIO EN VENEZUELA

La Plataforma Unitaria Democrática apuntó que millones de venezolanos decidieron, a través del voto, «abrir el camino del cambio y la esperanza en nuestra Venezuela».

«El desconocimiento de ese mandato ciudadano ha profundizado la crisis política, económica y social que padecemos. Estamos convencidos de que solo mediante una verdadera y duradera solución política de fondo al problema democrático, negociada con quienes representan el liderazgo legitimado, podremos abrir las puertas hacia una Venezuela de progreso, donde podamos reencontrarnos y unirnos todos como nación, sin presos políticos ni perseguidos, y con oportunidades para todos», reseñó el texto.